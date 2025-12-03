विज्ञापन
IND vs SA: 'सच कहूं तो...', पिच को लेकर क्यों डरे कप्तान टेम्बा बावुमा, दे दिया ये बड़ा बयान

Temba Bavuma on Raipur Stadium Pitch IND vs SA 2nd ODI: भारत, जो तीन मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है, उसकी टीम में कोई बदलाव नहीं हुआ है.

Temba Bavuma on Raipur Stadium Pitch IND vs SA 2nd ODI: साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने बुधवार को यहां भारत के खिलाफ दूसरे ODI में टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया. इस दौरान बावुमा ने पिचको लेकर बड़ी बात कह डाली. उन्होंने कहा की "सच कहूं तो, यह कहना बहुत मुश्किल है की पिच का मिजाज कैसा रहेगा लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे-जैसे रात होगी, ओस पड़ेगी यह थोड़ा आसान हो जाएगा, मगर यह कहना बहुत मुश्किल है कि यह पिच किस अंदाज में खेलेगा.

आपको बता दें की साउथ अफ्रीका ने प्लेइंग 11 में तीन बदलाव किए, जिसमें केशव महाराज, लुंगी एनगिडी और खुद बावुमा शामिल हैं. कप्तान बावुमा पहले मैच में नहीं खेल पाए थे. भारतीय टीम में कोई बदलाव नहीं हुआ है. फिलहाल भारत तीन मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है. उसकी यह लगातार 20वां टॉस है जो भारत ने वनडे में हारा है.

कप्तान टेम्बा बावुमा ने पिछले मुकाबले को लेकर कहा

पिछले गेम से बहुत सारी पॉजिटिव बातें हैं. हमने गेम को उस पॉइंट तक पहुंचाने के लिए बहुत अच्छा किया, हमारी बैटिंग के पहले 10 ओवरों में जिस तरह से हमने शुरुआत की, उससे पता चलता है कि हम पर भरोसा है. हमने तीन बदलाव किए हैं. मैं, केशव महाराज और लुंगी एनगिडी आएंगे. कॉम्बिनेशन के मामले में कोई बदलाव नहीं है. हमारे लिए बड़ा गेम, सीरीज़ को ज़िंदा रखने का मौका.

टीमें:

साउथ अफ्रीका: एडेन मार्कराम, क्विंटन डी कॉक (विकेट कीपर), टेम्बा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्ज़के, टोनी डी ज़ोरज़ी, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को जेनसेन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, नंद्रे बर्गर, लुंगी एनगिडी.

भारत: यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड़, वाशिंगटन सुंदर, केएल राहुल (विकेट कीपर/कप्तान), रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा.

