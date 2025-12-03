साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टी20 टीम का ऐलान, इस स्टार बल्लेबाज की छुट्टी, पर है यह बड़ा सवाल

वनडे सीरीज के बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले जाने वाली पांच टी20 मैचों की सीरीज के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टी20 टीम का ऐलान कर दिया गया है. सूर्यकुमार यादव टीम की कमान संभालेंगे. चोट के कारण ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले दिनों सीरीज से बाहर रहे स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या एक बार पूरी तरह फिट होकर टीम से जुड़े हैं. हार्दिक ने मंगलवार को ही खेले जा रहे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टूर्नामेंट में बड़ौदा के खिलाफ नाबाद 77 रन बनाने के अलावा 1 विकेट लेकर फिटनेस के साथ-साथ फॉर्म का भी सबूत दे दिया था. वहीं, चर्चाओं के अनुसार असम के कप्तान और राजस्थान रॉयल्स के ऑलराउंडर रियान पराग को टीम में जगह नहीं मिल सकी, तो वहीं लेफ्टी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को भी निराश होना पड़ा है, लेकिन संजू सैमसन को अगरकर एंड कंपनी ने टीम में बरकरार रखा है. लेकिन इसी के साथ ही दो अहम सवाल भी हैं, जिनके जवाब करोड़ों भारतीय फैंस जानना चाहते हैं.

शुभमन गिल का विकल्प कौन होगा और...?

घोषित 15 सदस्यीय टीम में बीसीसीआई ने भेजी रिलीजी में गिल का चयन का आधार फिटनेा स रखा है. गिल पिछले दिनों दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में चोटिल हुए थे और तभी से वह सक्रिय क्रिकेट से दूर हैं. मतलब गिल को पूरी तरह फिट होने पर ही टी20 टीम का हिस्सा बन पाएंगे, लेकिन बीसीसीआई ने उनकी जगह किसी स्टैंड-बाय या विकल्प के नाम का ऐलान नहीं किया है. बोर्ड ने यह नहीं बताया है कि अगर गिल फिट नहीं होते हैं, तो गिल की जगह कौन सा खिलाड़ी टीम का हिस्सा बनेगा? व

रिंकू सिंह की हो गई छुट्टी !

घोषित 15 सदस्यीय टीम में रिंकू सिंह का बाहर होना उनके चाहने वालों को आहत कर सकता है क्योंकि इस बल्लेबाज ने एक अच्छे फिनिशर के रूप में जगह बनाई थी. लेकिन बढ़ती प्रतिस्पर्धा और ऑलराउंडरों की संख्या के कारण रिंकू सिंह रेस से पूरी तरह बाहर हो गए. रिंकू के साथ दुर्भाग्य की बात यह रही कि वह बैटिंग के अलावा बॉलिंग में योगदान नहीं दे पाते हैं. यही पहलू रिंकू पर भारी पड़ा. फैंस सवाल रियान पराग को लेकर भी कर रहे हैं, लेकिन रियान पिछली टी20 टीम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन रिंकू के चाहने वाले जरूर उन्हें टीम में जगह न मिलने से जरूर निराश हैं.

भारतीय टीम इस प्रकार है:

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (फिट रहेंगे तो), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, संजू सैमसन, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वॉशिंगटन सुंदर