IND vs SA: दूसरे टी20 के लिए कैसी होगी भारतीय प्लेइंग 11, क्या जितेश की जगह संजू को मिलेगा मौका? ऐसा बन रहा समीकरण

Team India Playing 11 For 2nd T20I: भारत ने पहले टी20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 101 रन से हराकर सीरीज में 1 - 0 की बढ़त हासिल कर चुका है.

Team India Playing 11 For 2nd T20I
  • भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा टी20 मुकाबला चंडीगढ़ में खेला जाएगा
  • टीम इंडिया ने पहले मैच में जीत हासिल कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई है और प्लेइंग 11 में बदलाव की संभावना कम है
  • संजू को मौका मिलना मुश्किल है क्योंकि जितेश शर्मा ने निचले क्रम में शानदार प्रदर्शन किया है
Team India Playing 11 For 2nd T20I: चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच सीरीज का दूसरा टी20 मुकाबला खेला जाएगा. इससे पहले पांच टी20 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया ने पहला मुकाबले जीतकर 1 - 0 से बढ़त हासिल कर चुकी है. अब यहां से उनकी रणनीति टीम को इसी तरह पटरी पर रखने की होगी, लेकिन सामने से अफ्रीकी टीम अपने पिछले मैच की गलती से सबक लेकर आगे बढ़ना चाहेगी और पलटवार भी करना चाहेगी, हालांकि टीम इंडिया के लिए असली परीक्षा यही होगी की वो अफ्रीकी टीम को वापसी करने का मौका ना दें.

कैसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11 कॉम्बिनेशन?

भारतीय प्लेइंग 11 की बात करें तो कोई खास बदलाव दूसरे मुकाबले में तो दिखने नहीं जा रही जिसकी कोई उम्मीद जताई जा सके क्योंकि भारत ने मुश्किल हालात में मैच को अपनी ओर मोड़ा, जिसके बाद अब टीम उन्हीं 11 खिलाड़ियों के साथ उतरना चाहेगी.

क्या संजू सैमसन को मिलेगा मौका?

इस बात की तो चर्चा समाप्त ही मान कर चलना चाहिए क्योंकि जितेश शर्मा को लेकर कई पूर्व खिलाड़ियों ने बयान दिया है और संजू सैमसन की तुलना में उन्होंने जितेश शर्मा को बेहतर बताया है. इसके साथ ही जितेश ने आखिरी समय में जिस तरह से कैमियो रोले निभाया उसने सबका ध्यान खिंचा इसलिए अब निचले क्रम पर शानदार फिनिशिंग टच देने के साथ बैटिंग लाइन-अप को मजबूती देने वाले जितेश की जगह संजू सैमसन का मौका बहुत मुश्किल लग रहा.

अर्शदीप सिंह बनाम कुलदीप यादव किसे मिलेगा मौका?

अब वहीं गेंदबाजी कॉम्बिनेशन में बात करें तो टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और स्पिन स्टार कुलदीप यादव के बीच ही ऐसे हालात दिखते हैं जिसमे पिच को लेकर फैसला लिया जाता रहा है, अगर पिच स्पिन ट्रैक रही तो कुलदीप यादव को मौका दिया जा सकता है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो टीम अर्शदीप सिंह के साथ जाएगी, ऐसा हुआ तो ये पहली बार नहीं होगा जब ट्रैक के लिहाज से अर्शदीप और कुलदीप के बीच इस हिसाब से फैसला लिया जाये.

अर्शदीप को संयुक्त अरब अमीरात में स्पिन गेंदबाजों के लिए अनुकूल विकेट पर अधिकतर मैच में बाहर बैठना पड़ा था. ऑस्ट्रेलिया में भी पांच मैच में से तीन मैच में उन्हें अंतिम एकादश में जगह नहीं मिली थी.

मुल्लांपुर स्टेडियम की पिच का ऐसा रहेगा मिजाज!

मुल्लांपुर स्टेडियम की बात करें तो यहां की पिच बैटिंग और बॉलिंग दोनों के लिए समान मददगार रहती हैं, हालांकि यहां की आउटफील्ड तेज है जिसकी वजह से टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को फायदा होगा और शुरूआत में बल्लेबाज चौके-छक्कों में डील कर सकते हैं, लेकिन वहीं जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा तो वहां से स्पिनर्स को मदद मिलनी शुरू हो जाएगी, मगर दूसरी पारी में गेंदबाजी भी मुश्किल होगी क्योंकि ओस यहां भी बड़ी भूमिका निभा सकती है 

पूर्व भारतीय विकेटकीपर दीप दासगुप्ता ने कहा

पूर्व भारतीय विकेटकीपर दीप दासगुप्ता ने पीटीआई से कहा, ‘‘यह सही फैसला है. अगर संजू बल्लेबाजी क्रम में शीर्ष तीन में शामिल नहीं है और विकेटकीपर मध्यक्रम में बल्लेबाजी कर रहा है तो आप शीर्ष क्रम के बल्लेबाज की बजाय निचले क्रम के किसी विशेषज्ञ बल्लेबाज को टीम में रखना पसंद करेंगे. हर खिलाड़ी के लिए दो या चार गेंदों के लिए बल्लेबाजी करना आसान नहीं होता. जितेश इस मामले में विशेषज्ञ हैं.'' उन्होंने कहा, ‘‘विश्व कप से पहले भारत को नौ मैच खेलने हैं. मुझे टी20 विश्व कप से पहले ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं लगती.''

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले मैच में खेलने वाली टीम से यह भी संकेत मिला कि दो प्रमुख गेंदबाज अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव एक साथ अंतिम एकादश का हिस्सा नहीं हो सकते हैं क्योंकि टीम प्रबंधन आठवें नंबर तक अच्छे बल्लेबाज को रखने के पक्ष में है.

दूसरे टी20ई. के लिए भारत की संभावित प्लेइंग 11

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा/संजू सैमसन (विकेट कीपर), अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह/कुलदीप यादव

