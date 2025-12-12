सूर्यकुमार यादव-शुभमन गिल के फॉर्म को लेकर टीम को फिक्र नहीं पर एक्सपर्ट्स उठा रहे सवाल

IND vs SA T20I Series: टीम इंडिया ने चंडीगढ़ में दक्षिण अफ़्रीका के हाथों 51 रनों से हार का सामना किया जो अंतर्राष्ट्रीय टी-20 में रनों के हिसाब से भारत में उसकी अबतक की सबसे बड़ी हार साबित हुई. हार के बाद से ख़ासकर कप्तान सूर्यकुमार यादव और उपकप्तान शउभमन गिल के फॉर्म को लेकर सवाल उठने लगे हैं. कटक में जीत और चंडीगढ़ में हार दोनों ही हालात में शुभमन (4, 0 रन) और सूर्यकुमार (12, 5 रन) दोनों ही दिग्गज फ़्लॉप रहे. ये सिलसिला लंबे समय से चला आ रहे है इसलिए फ़ैन्स समेत कई दिग्गज खिलाड़ी टीम के इन टॉप ऑर्डर बैटर्स को निशाने पर ले रहे हैं.

इरफान पठान ने उठाए सवाल

कप्तान और उपकप्तान ने कटक और चंडीगढ़ की दोनों पारियों को मिलाकर कुल 21 रन बनाए और टीम को चंडीगढ़ में इसका ख़ामियाज़ा भुगतना पड़ गया. पूर्व भारतीय क्रिकेटर और क़मेन्टेटर इरफ़ान पठान JioHotstar पर मैच की हार के बाद कहा, “ कप्तान सूर्यकुमार यादव और शुभमन गिल के फॉर्म टीम इंडिया की फ़िक्र की वजह हैं. दक्षिण अफ़्रीका ने बहुत अच्छी गेंदबाज़ी का प्रदर्शन भी किया. क्विंटन डि कॉक भी फ़ॉर्म में आ गए हैं जो द.अफ़्रीका के लिए बड़ी ख़बर है.”

टेस्ट और वनडे में दबदबा कायम करने वाले धाकड़ बैटर शुभमन गिल के लिए अंतर्राष्ट्रीय टी-20 में बड़ी पारी खेलने का इंतज़ार लंबा होता जा रहा है. गिल ने अंतर्राष्ट्रीय टी-20 में अपना आख़िरी अर्धशतक डेढ़ साल पहले ज़िंबाब्वे के ख़िलाफ़ जुलाई 2024 में हरारे में लगाया था. पिछली 5 पारियों में तो 3 बार उनका स्कोर 5 के भी पार नहीं जा सका है.

कप्तान सूर्यकुमार यादव चंडीगढ़ ने कटक और चंडीगढ़ में कुल मिलाकर 17 रन बनाए हैं. बतौर कप्तान सूर्यकुमार यादव ज़रूर कोई सीरीज़ नहीं हारे हैं. लेकिन SKY की अंतर्राष्ट्रीय टी-20 में लगातार 20वीं पारी है जब उनके बल्ले से कोई अर्द्धशतकीय पारी देखने को नहीं मिली है.

फ़ॉर्म को लेकर फ़िक्र नहीं: टीम मैनेजमेंट

टीम के सहायक कोच ने मैच के जो बाद कहा वो भी हैरान कर देनेवाला है. टीम के सहायक कोच के मुताबिक इन बल्लेबाज़ों के बल्ले का नहीं चलना उतनी बड़ी चिंता की बात नहीं क्योंकि वो जल्दी ही फॉर्म में लौट सकते हैं.

टीम इंडिया के सहायक कोच, राएन टेन डोस्काटे ने कहा, “ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर शुभमन ने मानसिक तौर पर अच्छे संकेत दिए थे, इसलिए सीरीज़ के पहले दो मैच में उनके जल्दी आउट होने पर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहूंगा. कटक में हमने बैटर्स से कहा था कि वो पावरप्ले में अटैक करते हुए खेलें. और मैच में (आज) वो एक अच्छी गेंद पर आउट हुए और जब आप फॉर्म में नहीं हों तो ऐसा किसी के साथ हो सकता है.”

पांच मैच की टी-20 सीरीज़ का अगला मैच रविवार 14 दिसंबर को धर्मशाला में है और सबकी निगाहें वहां भी इन दोनों धुरंधरों पर ज़रूर रहेंगी.