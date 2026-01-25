विज्ञापन
IND vs NZ: तीसरे T20I से पहले कोच गौतम गंभीर ने कामाख्या मंदिर में की पूजा-अर्चना

Gautam Gambhir visits Kamakhya Temple: गंभीर 16 जनवरी को इंदौर में भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के निर्णायक मैच से पहले उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर भी गए थे

IND vs NZ 3rd T20i

Gautam Gambhir visits Kamakhya Temple: भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर रविवार को गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में भारत बनाम न्यूजीलैंड तीसरे T20I मैच से पहले गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर गए. गौतम गंभीर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रही पांच मैचों की T20I सीरीज के तीसरे मैच से पहले मशहूर कामाख्या मंदिर में पूजा-अर्चना की. खास बात यह है कि गंभीर 16 जनवरी को इंदौर में भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के निर्णायक मैच से पहले उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर भी गए थे, जिसमें भारत को मेहमान टीम से हार मिली थी.

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत फिलहाल सीरीज में 2-0 से आगे है और रविवार को गुवाहाटी में जब मेन इन ब्लू कीवी टीम से भिड़ेंगे तो सीरीज जीतने की कोशिश करेंगे. दूसरे T20I में, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव और शिवम दुबे ने न्यूजीलैंड के 209 रन के लक्ष्य को आसान बना दिया, क्योंकि मेजबान टीम ने सिर्फ 15.2 ओवर में मैच जीत लिया.

मैच की बात करें तो न्यूजीलैंड के कप्तान मिशेल सेंटनर और बाएं हाथ के बल्लेबाज रचिन रवींद्र की जुझारू पारियों की मदद से उनकी टीम पहली पारी में 208/6 का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाने में सफल रही. रवींद्र ने 26 गेंदों में 44 रन की अच्छी पारी खेली, जिसमें दो चौके और चार छक्के शामिल थे. कप्तान सेंटनर (27 गेंदों में 47*, जिसमें छह चौके और एक छक्का शामिल था) ने अपनी टीम को मेन इन ब्लू के खिलाफ 209 रन का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य देने में मदद की.

भारत के लिए, हार्दिक पांड्या (1/25), हर्षित राणा (1/35), वरुण चक्रवर्ती (1/35), शिवम दुबे (1/7) और कुलदीप यादव (2/35) विकेट लेने वालों में शामिल थे. जवाब में, बाएं हाथ के बल्लेबाज ईशान किशन और कप्तान सूर्यकुमार यादव के शानदार प्रदर्शन और ऑलराउंडर शिवम दुबे की छोटी लेकिन प्रभावी पारी की मदद से भारत ने न्यूजीलैंड को सात विकेट से हरा दिया.

किशन ने 21 गेंदों में अर्धशतक जड़ा और पहले पावरप्ले के अंत में भारत ने 75/2 रन बनाए. 75/2 का स्कोर ICC T20 वर्ल्ड कप 2007 में जोहान्सबर्ग में न्यूजीलैंड के खिलाफ 76/1 के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा पावरप्ले टोटल भी था. 10वें ओवर की पहली गेंद पर, लेग-स्पिनर ईश सोढ़ी ने खतरनाक किशन को आउट करके 122 रन की पार्टनरशिप तोड़ी. बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 32 गेंदों में 76 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें 11 चौके और चार ऊंचे छक्के शामिल थे.

भारत ने सिर्फ 15.2 ओवर में रन चेज़ पूरा कर लिया. कप्तान सूर्यकुमार 37 गेंदों में 82 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसमें नौ चौके और चार बड़े छक्के शामिल थे. ऑलराउंडर शिवम दुबे ने 18 गेंदों में 36 रन की शानदार नाबाद पारी खेली, जिसमें चार बाउंड्री शामिल थीं, और भारत ने यह हाई-स्कोरिंग मैच सात विकेट से जीत लिया.

