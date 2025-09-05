GST में बदलाव: IPL और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की टिकटों पर क्या होगा असर?

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) 'रिफॉर्म्स' का क्रिकेट मैच की टिकटों पर भी असर पड़ने वाला है. आईपीएल के फैंसी क्रिकेट प्रेमियों को अब स्टेडियम जाकर मैच देखने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे.

IPL के टिकट 'लग्जरी गुड्स' की कैटेगरी में

PTI के मुताबिक आईपीएल के टिकटों को लग्जरी गुड्स की कैटेगरी में रखा गया है और इन पर अब 28% से 40 % तक टैक्स देना पड़ेगा. ऐसे में स्टेडियम जाकर आईपीएल क्रिकेट मैच देखने के लिए अब फैन्स के लिए टिकटें थोड़ी ज्यादा महंगी पेश होंगी.

₹500 से कम कीमत की टिकटों पर GST नहीं

नई GST दरों में आम क्रिकेट फैंस का ध्यान रखा गया है. ₹500 से कम कीमत वाले किसी भी टिकट पर जीएसटी नहीं लागू होगा. ऐसे में ₹500 से कम वाली टिकट लेकर आम क्रिकेट फैंस बिना जीएसटी अदा किए हुए क्रिकेट मैच स्टेडियम जाकर देख सकेंगे.

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की टिकट IPL से सस्ती

भारत के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच के टिकटों की कीमत को आईपीएल की दरों से अलग रखा गया है. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच की टिकटों पर 18% जीएसटी लगेगा. यह जीएसटी भी ₹500 से ऊपर की टिकटों पर ही लगेगा ₹500 से कम कीमत वाले टिकटों पर यहां भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा.

