फैसला आसान नहीं था, संबंधों पर पड़ा है असर... भारत पर 50% टैरिफ लगाने को लेकर बोले ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उनका प्रशासन भारत के साथ व्यापार में रुकावटों को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखे हुए है और वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करेंगे.

फैसला आसान नहीं था, संबंधों पर पड़ा है असर... भारत पर 50% टैरिफ लगाने को लेकर बोले ट्रंप
  • डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि टैरिफ लगाने से अमेरिका और भारत के बीच संबंधों में खटास आई है और मतभेद पैदा हुए हैं.
  • ट्रंप ने भारत के साथ व्यापारिक रुकावटें दूर करने के लिए बातचीत जारी रखने और मोदी से संपर्क करने की बात कही
  • ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ धैर्य समाप्त होने की बात कही, लेकिन नए प्रतिबंध लगाने से इनकार किया है.
नई दिल्ली:

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को स्वीकार किया कि रूसी तेल की खरीद के लिए भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ से दोनों देशों के संबंधों में खटास आई है. ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा, "देखिए, भारत उनका (रूस का) सबसे बड़ा ग्राहक है. मैंने भारत पर 50% टैरिफ इसलिए लगाया क्योंकि वे रूस से तेल खरीद रहे हैं. हालांकि ऐसा करना आसान नहीं है."

यूक्रेन पर आक्रमण के कारण पश्चिमी प्रतिबंधों के तहत, रूस से तेल की खरीद पर ट्रंप द्वारा अपने कुछ निर्यातों पर 50 प्रतिशत तक का टैरिफ लगाए जाने के बाद भारत में आक्रोश बढ़ गया है.

ट्रंप ने "फॉक्स एंड फ्रेंड्स" कार्यक्रम में कहा, "यह एक बड़ी बात है और इससे भारत के साथ मतभेद पैदा हुए हैं."ट

ट्रंप के ट्रेड वॉर के कारण अमेरिका-भारत संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं. दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत द्वारा अपने विशाल कृषि और डेयरी क्षेत्रों को खोलने का विरोध करने के बाद कम टैरिफ दरों पर बातचीत विफल हो गई है. दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार हर साल 190 अरब डॉलर से अधिक का होता है.

ट्रंप ने पहले भारत से आयात पर 25% का अतिरिक्त शुल्क लगाया, फिर कहा कि 27 अगस्त से इसे दोगुना करके 50% कर दिया जाएगा. यह शुल्क भारत के द्वारा रूसी तेल की बढ़ती खरीद के दंड के रूप में लगाया जाएगा, क्योंकि अमेरिका यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उनका प्रशासन भारत के साथ व्यापार में रुकावटों को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखे हुए है और वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करेंगे. यह कई हफ़्तों के कूटनीतिक गतिरोध के बाद संबंधों में सुधार का संकेत है.

ट्रंप द्वारा भारत में राजदूत के रूप में नामित सर्जियो गोर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अगले हफ़्ते भारत के वाणिज्य मंत्री के वाशिंगटन दौरे पर प्रगति होगी. गोर जिन्हें दक्षिण एशिया के लिए ट्रंप के विशेष दूत के रूप में भी नियुक्त किया गया है, टैरिफ़ को "छोटी-सी रुकावट" बताया. उन्होंने भारत के साथ रूस के संबंधों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, "हम अपने दोस्तों के लिए अलग-अलग मानदंड रखते हैं."

गोर ने भारत के बारे में कहा, "मैं यह सुनिश्चित करना अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाऊंगा कि वे हमारी ओर आकर्षित हों, न कि हमसे दूर." उन्होंने कहा कि ट्रंप, जो दूसरे नेताओं के साथ अपनी शिकायतें जाहिर करने से नहीं हिचकिचाते, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर व्यक्तिगत रूप से हमला नहीं किया है.

उसी फ़ॉक्स कार्यक्रम में, ट्रंप ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनका धैर्य जवाब दे रहा है, लेकिन यूक्रेन युद्ध को लेकर नए प्रतिबंधों की धमकी देने से परहेज़ किया. जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या पुतिन के साथ उनका धैर्य जवाब दे गया है, तो उन्होंने कहा, "हां, यह एक तरह से खत्म हो रहा है और तेज़ी से खत्म हो रहा है."

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि पुतिन के साथ उनके लंबे समय से अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन युद्ध समाप्त करने में उनकी विफलता पर निराशा व्यक्त की. उन्होंने कहा, "हमें बहुत मज़बूती से जवाब देना होगा." ट्रंप ने कहा कि टैरिफ के साथ-साथ बैंकों और तेल पर प्रतिबंध लगाना भी एक विकल्प है, लेकिन यूरोपीय देशों को भी इसमें भाग लेना होगा.

