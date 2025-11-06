विज्ञापन
वर्ल्ड चैंपियन भारतीय महिला खिलाड़ियों का सम्मान, टाटा मोटर्स तोहफे में देगी ये SUV कार, देखें तस्वीर

TATA Motors Big Gesture Gift Tata Sierra in Gift to Team India: भारत की जीत के सम्मान में टाटा मोटर्स ने टीम की हर खिलाड़ी को सिएरा एसयूवी का टॉप-एंड मॉडल भेंट करने की घोषणा की है.

TATA Motors Big Gesture Gift Tata Sierra in Gift to Team India: भारतीय महिला क्रिकेट टीम को आईसीसी महिला विश्व कप 2025 में शानदार प्रदर्शन के लिए जल्द ही लॉन्च होने वाली टाटा सिएरा एसयूवी का पहला बैच उपहार में दिया जाएगा. भारत ने हाल ही में नवी मुंबई में खेले गए फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर अपना पहला महिला विश्व कप खिताब जीता था. इस उपलब्धि के सम्मान में टाटा मोटर्स ने टीम की हर खिलाड़ी को सिएरा एसयूवी का टॉप-एंड मॉडल भेंट करने की घोषणा की है.

टाटा मोटर्स ने अपने बयान में कहा

“दिग्गजों को सलाम! भारतीय महिला क्रिकेट टीम के शानदार प्रदर्शन और विश्व कप जीत का जश्न मनाते हुए, टाटा मोटर्स प्रत्येक खिलाड़ी को नई टाटा सिएरा उपहार में दे रही है, जो साहस, बहुमुखी प्रतिभा और दृढ़ता का प्रतीक है.”

Photo Credit: TATA Motors

विश्व कप जीत के बाद टीम ने गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की. इस दौरान कप्तान हरमनप्रीत कौर ने सभी खिलाड़ियों के हस्ताक्षर वाली टीम जर्सी उन्हें भेंट की और विश्व कप ट्रॉफी भी प्रस्तुत की. राष्ट्रपति मुर्मू ने टीम को बधाई देते हुए कहा कि खिलाड़ियों ने न केवल इतिहास रचा है बल्कि देश की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा बन गई हैं. राष्ट्रपति भवन के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा गया.\

“यह टीम भारत की असली पहचान है. वे अलग-अलग क्षेत्रों और पृष्ठभूमियों से आती हैं, लेकिन एक साथ मिलकर भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं.”

इससे पहले बुधवार को भारतीय टीम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी, जहां उन्होंने खिलाड़ियों को विश्व कप जीत पर बधाई दी और उनके प्रदर्शन की सराहना की.

