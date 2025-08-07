VIDEO: लाइव शो में भिड़ें दो पाकिस्तानी क्रिकेटर, वजह बने मोहम्मद सिराज

Tanvir Ahmed And Asif Khan Clashed In Live Show: इंग्लैंड में गेंद के साथ कहर ढाने वाले स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को लेकर पाकिस्तान में बवाल मच गया है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें लाइव शो के दौरान पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर तनवीर अहमद और आसिफ खान आपस में ही भिड़ गए हैं. दरअसल, बात कुछ यूं थी कि इस शो में तनवीर अहमद और आसिफ खान बतौर गेस्ट पहुंचे थे. जहां उनसे सिराज के प्रदर्शन पर सवाल किया गया था. अपनी आदत से मजबूर तनवीर ने फिर से भारतीय खिलाड़ियों को लेकर अनर्गल बातें करनी शुरू कर दी. उन्होंने कहा, 'सिराज ने पहली इनिंग में छह आउट किए. उनके गेंदबाज एक जगह पर गेंदबाजी नहीं कर रहे थे.'

तनवीर की बात पूरी होती उससे पहले ही टोकते हुए आसिफ खान ने कहा, 'आप सिराज को टेस्ट गेंदबाज नहीं मानते हैं. आप अपने पहले बयान में कह चुके हैं.' इसपर तनवीर फिर कहते हैं, 'मैं अभी भी कहता हूं. मुझे वो उस लेवल का गेंदबाज नजर नहीं आता है.'

यहीं से विवाद शुरू हुआ. आसिफ खान ने पूछा, 'आपका लेवल क्या है?' जिसपर तनवीर भड़क गए. उन्होंने कहा, 'अल्लाह का शुक्र है मैं टेस्ट क्रिकेटर हूं. मैंने टेस्ट खेला है यार.'

आसिफ खान कहते हैं, 'एक खिलाड़ी इंग्लैंड में रन बना रहा है. विकेट ले रहा हैं और आप कह रहे हैं वह टेस्ट क्रिकेटर नहीं है.' जिसके बाद तनवीर भड़क गए. उन्होंने कहा, 'आपका स्टैंडर्ड क्या है?' जिसपर आसिफ ने कहा, 'मुझे छोड़ दें. मैंने तो बस 22 साल खेला है.'

इसपर तनवीर कहते हैं, 'फिर मुझे भी छोड़ दें. मेरा भी 20 से 22 साल का करियर है.' आसिफ फिर सवाल करते हैं और कहते हैं, 'मेरा सवाल यह है कि आप सिराज जैसे गेंदबाज को टेस्ट गेंदबाज नहीं मानते.' जिसके बाद उनके बीच काफी तीखी नोकझोंक होती है.

तनवीर का इंटरनेशनल क्रिकेट करियर

आपको बता दें कि यह पहली दफा नहीं है जब तनवीर ने भारतीय खिलाड़ियों को लेकर अनर्गल बातें की है. वह पहले भी ऐसे बेतुकी बातें कर चुके हैं. 46 वर्षीय पूर्व खिलाड़ी ने ग्रीन टीम के लिए अपने क्रिकेट करियर के दौरान कुल आठ मुकाबले खेले. जिसमें पांच टेस्ट, दो वनडे और एक टी20 मुकाबला शामिल है. तनवीर को टेस्ट की 10 पारियों में 26.64 की औसत से 17, वनडे की दो पारियों में 41.50 की औसत से दो और टी20 की एक पारी में 13.00 की औसत से एक सफलता हासिल हुई है.

