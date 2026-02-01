T20 World Cup: 'चार दिन बाद...' भारत के खिलाफ पाकिस्तान के खेलने से इनकार पर सुनील गावस्कर ने दिया बड़ा बयान

Sunil Gavaskar Statement, Pakistan Boycott Match vs India: पाकिस्तानी सरकार ने फैसला लिया है कि उनकी टीम आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाला मैच नहीं खेलेगी. हालांकि, उनकी टीम वर्ल्ज कप में हिस्सा लेगी. इस मामले पर गावस्कर ने जमकर पाकिस्तान की खिल्ली उड़ाई है.

सुनील गावस्कर ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा,"जो फैसला लिया है, वो सरकार ने लिया है. ये राजनीतिक फैसला हुआ. खेल मंत्रालय ने फैसला लिया नहीं है. सरकार ने ट्वीट किया है कि भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे. यह एक राजनीतिक फैसला है. बाकी टूर्नामेंट खेल रहे हैं. सिर्फ भारत के खिलाफ नहीं खेल रहे. मैं पूछना चाहता हूं आज यो यूथ टीम खेल रही थी भारत और पाकिस्तान की, उसे क्यों होने दिया."

गावस्कर ने आगे कहा,"आपने यह इसलिए होने दिया क्योंकि बीते दिनों एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान ने जीत हासिल की थी. तो आपको लगा कि पाकिस्तानी टीम आज भी जीत हासिल करेगी और भारतीय यूथ टीम टूर्नामेंट से बाहर होगी. वैसा हुआ नहीं. अगर भारत के खिलाफ नहीं खेलना तो सभी एज ग्रुप बंद करें. ये नहीं कि हम सीनियर नहीं खेलेंगे, जूनियर खेलेंगे. ये कौन सी बात है."

सुनील गावस्कर ने आगे कहा,"अगले दो चार दिन में जब रिएक्शन आएंगे. तो शायद ये निर्णय बदल सकता है. हम सब जानते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट रिटायर होते हैं और चार दिन बाद संन्यास वापस ले लेते हैं. तो ये भी हो सकता है. और अगर पाकिस्तान यह फैसला वापस लेता है तो इसमें क्या परेशानी है, कोई परेशानी नहीं है. पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने दिखाया है, वैसा ही शायद ये भी हो सकता है."

