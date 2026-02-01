Border 2 Box Office Collection Day 10: सनी देओल की बॉर्डर 2 ने ताबड़तोड़ कमाई से इन 10 वॉर फिल्मों को चटाई धूल, बनी नंबर-1

Border 2 Box Office Collection Day 10: अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बनी बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर खूब पसंद की जा रही है. सनी देओल, अहान शेट्टी, वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ के लीड रोल वाली इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से ये पता चलता है कि ये फिल्म एक बड़ी सक्सेस बन चुकी है. इस फिल्म ने भी उसी लेवल की सक्सेस और प्यार हासिल किया जैसा कि जेपी दत्ता की क्लासिक फिल्म बॉर्डर को मिला था. इस वॉर एक्शन ड्रामा ने अपनी रिलीज के नौ दिनों के अंदर कई बड़ी वॉर फिल्मों की कुल कमाई का रिकॉर्ड तोड़ कर हिस्टॉरिकल बॉक्स ऑफिस सक्सेस हासिल की है.

बॉर्डर 2, 23 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी जहां फिल्म ने शुरुआती दिनों में जबरदस्त दिलचस्पी दिखाई, जो पहले हफ्ते तक दर्शकों के बीच बनी रही. फिल्म पहले ही भारत में ₹200 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है, जबकि इसकी दुनिया भर में कमाई लगातार बढ़ रही है, जो इसकी जबरदस्त दर्शक अपील को दिखाता है.

बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिन 10

अपने दूसरे रविवार (1 फरवरी) यानी 10वें दिन, सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ स्टारर फिल्म ने ₹4.8 करोड़ कमाए. ये आंकड़े सैकनिल्क की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक हैं. इससे भारत में फिल्म का नेट कलेक्शन ₹257.55 करोड़ हो गया है.

बॉर्डर 2 ने तोड़े ये रिकॉर्ड

बॉर्डर 2 ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर कई बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है, जिसमें कई मशहूर वॉर ड्रामा भी शामिल हैं. सनी देओल की बॉर्डर 2 ने ओरिजिनल बॉर्डर समेत सभी बड़ी वॉर फिल्मों से ज्यादा बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू कमाया है.

सैकनिल्क के मुताबिक अनुराग सिंह की इस वॉर फिल्म ने अब तक दुनिया भर में ₹344 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है. बॉर्डर 2 ₹300 करोड़ के आंकड़े तक पहुंच गई है, जो इसे सबसे ज्यादा कमाई करने वाली वॉर फिल्म बनाती है और बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड में अपनी जगह बनाती है.

बॉर्डर - 3.7 करोड़

टारगेट – 40 करोड़

एलओसी कारगिल – 29.76 करोड़

पलटन - 10.22 करोड़

इक्कीस – 41.65 करोड़

120 बहादुर – 24 करोड़

उरी द सर्जिकल स्ट्राइक - 342 करोड़

केसरी - 207 करोड़

सैम बहादुर – 128 करोड़

फाइटर - 344 करोड़