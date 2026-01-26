T20 World Cup: 'पाकिस्तान ने किया गुमराह...' बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने पर आया BCCI का रिएक्शन

BCCI Rajeev Shukla Reaction on Bangladesh Participation: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बांग्लादेश बाहर हो गया है और उसकी जगह आईसीसी ने स्कॉटलैंड को एंट्री दी है. मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज किए जाने के बाद बांग्लादेश ने अपने वर्ल्ड कप के मैच भारत के बाहर शिफ्ट करने की मांग की थी, लेकिन आईसीसी ने शेड्यूल में बदलाव से इनकार कर दिया था. बांग्लादेश रूख पर अड़ा रहा और अंत में उसे बाहर होना पड़ा. वहीं अब इस मामले में बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला का रिएक्शन आया है. राजीव शुक्ला ने कहा है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को गुमराह किया है. उन्होंने कहा कि ढाका को पूरी सुरक्षा का आश्वासन दिया गया था और उसकी चिंताओं का समाधान किया गया था.

न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए राजीव शुक्ला के कहा कि अंतिम समय में पूरा कार्यक्रम बदलना बहुत मुश्किल है, और इसीलिए बांग्लादेश के स्थान पर स्कॉटलैंड को शामिल किया गया. शुक्ला ने कहा,"हम चाहते थे कि बांग्लादेश खेले, और हमने उन्हें पूरी सुरक्षा का आश्वासन भी दिया था, लेकिन चूंकि उन्होंने यह निर्णय लिया है, इसलिए अंतिम समय में पूरा कार्यक्रम बदलना बहुत मुश्किल है. इसीलिए स्कॉटलैंड को शामिल किया गया."

उन्होंने आगे कहा,"पाकिस्तान बिना किसी कारण के इस मामले में हस्तक्षेप कर रहा है और बांग्लादेश को उकसा रहा है... पाकिस्तान द्वारा बांग्लादेशियों पर की गई क्रूरता के बारे में सभी जानते हैं, और अब वे उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जो पूरी तरह से गलत है."

बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के एक दिन बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने यह कहकर बखेड़ा खड़ा कर दिया था कि टीम टी20 वर्ल्ड कप में खेलेगी या नहीं, इसको लेकर आखिरी फैसला प्रधानमंत्री लेंगे. हालांकि, रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि आईसीसी ने इसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ सख्ती के संकेत दिए, जिसके बाद पाकिस्तान ने अपने टी20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का ऐलान किया.

ऐसे में सोमवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी के बीच होने पर फैंस की नजरें थी. इस मीटिंग के बाद नकवी ने ट्वीट कर बताया कि पीएम ने बोर्ड को 'अपने विकल्प खुले रखने' के लिए कहा है और पाकिस्तान के टी20 वर्ल्ड कप की भागीदारी पर आखिरी फैसला आगामी शुक्रवार या सोमवार को लिया जाएगा.

इससे पहले, आईसीसी ने शनिवार को ऐलान किया कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार भारत में नहीं खेलने की स्थिति में स्कॉटलैंड को टी20 वर्ल्ड कप में शामिल किया जा रहा है. इस पूरे विवाद की शुरुआत बीसीसीआई के आदेश पर आईपीएल 2026 से पहले मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज किए जाने से हुई थी.

मुस्तफिजुर को रिलीज किए जाने पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों की सुरक्षा का हवाला देते हुए टी20 वर्ल्ड कप के अपने मैच भारत के बाहर करवाने को लेकर आईसीसी को पत्र लिखा था. लेकिन आईसीसी ने बांग्लादेश की इस मांग को खारिज कर दिया था. आईसीसी ने बीसीबी द्वारा उठाए गए चिंताओं की समीक्षा की थी और उसके बाद फैसला लिया था. आईसीसी ने माना था कि बांग्लादेश को भारत में कोई सीधा खतरा नहीं था.

लेकिन बांग्लादेश अपने रूख पर अड़ा था और ऐसे में बीते बुधवार को दुबई में आईसीसी की बैठक हुई. रिपोर्ट्स की मानें तो इस बैठक में हुई वोटिंग में शेड्यूल में बदलाव के पक्ष में सिर्फ दो वोट पड़े थे और बाकी वोट उसके खिलाफ. इसके बाद ही आईसीसी ने दो-टूक शब्दों में बांग्लादेश को कहा था कि टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम में बदलाव नहीं किया जाएगा.

