विज्ञापन
विशेष लिंक

T20 World Cup 2026: 'अब आप इंतजार क्यों कर रहे', पार्थिव पटेल ने कह दी ईशान किशन को लेकर बड़ी बात

T20 World Cup 2026: अगले महीने होने जा रहे टी20 विश्व कप से पहले भारत के खाते में सिर्फ एक ही मैच है. ऐसे में अब पूर्व दिग्गजों की ओर से बड़ी सलाह आनी शुरू होे गई है

Read Time: 3 mins
Share
T20 World Cup 2026: 'अब आप इंतजार क्यों कर रहे', पार्थिव पटेल ने कह दी ईशान किशन को लेकर बड़ी बात
India vs New Zealand 5Th T20I:
X: social media

India V/S New Zealand: क्या संजू सैमसन (Sanju Samson) अगले महीने खेले जाने वाले विश्व कप (T20 World Cup 2026) की शुरुआती XI की प्लानिंग से बाहर हो चुके हैं? यह ऐसे समय बहुत ही बड़ा सवाल बन गया है, जब टीम इंडिया के मेगा इवेंट के अभियान के आगाज से पहले सिर्फ एक ही मुकाबला यानी न्यूजीलैंड के खिलाफ शनिवार को खेले जाने वाला आखिरी मैच ही बाकी बचा है.शुरुआती चार मैचों की नाकामी ने संजू को बड़ी मुसीबत में ला खड़ा कर दिया है. असल जवाब प्रबंधन या तो ले चुका है और सिर्फ उसी के पास है, लेकिन पूर्व दिग्गजों ने जवाब देना शुरू कर दिया है. बहुत ही खराब प्रदर्शन के बाद सैमसन पूर्व दिग्गजों की रडार से बाहर हो गए हैं. शुरुआत पार्थिव पटेल के बयान से हो चुकी है. पार्थिव ने खुलकर बोल दिया है कि शनिवार को पार्थिव की जगह ईशान किशन को खिलाना चाहिए. 

पार्थिव ने जियो स्टार से बातचीत में कहा, 'ईशान ने भी करीब ढाई साल बाद टीम में वापसी ही है और उसने शानदार बैटिंग की है. अगर मैं भारतीय प्रबंधन का हिस्सा होता, तो मैं सीरीज के आखिरी मैच में सैमसन की जगह ईशान को खिलाता.' पूर्व विकेटकीपर ने कहा, 'मैं सीरीज के आखिरी मैच में सैमसन की जगह ईशान को खिलाऊगा. मैं उन्हें इसलिए चुन रहा हूं क्योंकि अगर मैं उन्हें टी20 विश्व कप में अपना मुख्य विकेटकीपर चाहता हूं, तो मैं उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वॉर्म-अप मैच में कीपिंग की जिम्मेदारी दूंगा.'

पार्थिव बोले, 'ऐसी पूरी संभावना है कि तिलक वर्मा टी20 विश्व से पहले पूरी तरह फिट हो जाएंगे. रिपोर्ट कह रही हैं कि  वो हो जाएंगे. अगर वह फिट होते हैं, तो आपको उनके लिए जगह बनानी होगी. इसलिए अगर ऐसा निर्णय सामने है, तो फिर इंतजार किस बात का? आखिरी मैच में आप सैमसन की जगह ईशान को बतौर विकेटकीपर खिलाएं.' उन्होंने कहा, 'ईशान ने करीब ढाई साल बाद टीम इंडिया में वापसी की है और उसने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है. उन्हें विश्व कप में कीपिंग की भी जरूत होगी. ऐसे में अभी से ही शुरुआत क्यों नहीं? अगर विश्व कप की तैयारी के लिए आखिरी मैच घर में भी है, तो भी मैं ईशान किशन को बतौर ओपनर खिलाना पसंद करूंगा.'

यह भी पढ़ें:

विश्व कप के ड्रेस रिहर्सल के 'चौथे' बड़े टेस्ट से पहले सैमसन बने सबसे बड़ा सवाल, प्रबंधन लेगा यह गंभीर फैसला?

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ishan Pranav Kumar Pandey Kishan, Sanju Viswanath Samson, Parthiv Ajay Patel, India, New Zealand Women, New Zealand, Board Of Control For Cricket In India, T20 World Cup 2026, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now