IND vs NZ, 4th T20I: संजू सैमसन पर फूटा सुनील गावस्कर का गुस्सा, बताया किस गलती की वजह से नहीं बना पा रहे रन

Sunil Gavaskar on Sanju Samson Batting Performence IND vs NZ: विशाखापत्तनम में खेले गए चौथे T20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत को 50 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया. इस मैच में भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन एक बार फिर बल्ले से प्रभावित करने में नाकाम रहे, जिससे T20 विश्व कप टीम में उनकी जगह पर सवालिया निशान लग गया है. सैमसन ने 15 गेंदों में 24 रनों की अच्छी शुरुआत की, लेकिन मिशेल सेंटनर की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे. उन्होंने अपने पिछले चार मैचों में केवल 40 रन बनाए हैं और ईशान किशन के नंबर 3 पर शानदार प्रदर्शन के कारण, सैमसन की स्थिति कमजोर दिख रही है.

गावस्कर ने लगाई सैमसन को फटकार

भारत के महान कप्तान सुनील गावस्कर सैमसन के इस तरह आउट होने से काफी निराश दिखे. कमेंट्री के दौरान, उन्होंने खराब फुटवर्क को बल्लेबाज के आउट होने का मुख्य कारण बताया. गावस्कर ने कहा, "मेरा पहला इंप्रेशन यह है कि बिल्कुल भी फुटवर्क नहीं था. मुझे यकीन नहीं है कि गेंद टर्न हुई थी; वह बस वहीं खड़ा था, जगह बना रहा था और ऑफ साइड में खेलने की कोशिश कर रहा था."

उन्होंने आगे कहा, "जैसा मैंने कहा, पैरों में शायद ही कोई मूवमेंट था. गेंद लेग-स्टंप के बाहर जा रही थी, एक बार फिर उन्होंने तीनों स्टंप्स को एक्सपोज किया - और जब आप चूकते हैं, तो गेंदबाज हिट करता है. संजू सैमसन के साथ यह दूसरी बार ऐसा हुआ है."



मैज की बात करें तो पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 215 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसमें टिम सीफर्ट (62 रन) और डेवोन कॉनवे (44 रन) ने 100 रनों की मजबूत साझेदारी की. जवाब में, भारत की शुरुआत खराब रही, हालांकि शिवम दुबे (65 रन) और रिंकू सिंह (39 रन) ने संघर्ष किया, लेकिन पूरी टीम 18.4 ओवर में 165 रनों पर ऑल आउट हो गई. न्यूजीलैंड के कप्तान मिशेल सेंटनर 4 ओवर में 26 रन देकर 3 विकेट के साथ सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज रहे.