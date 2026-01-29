प्रेमिका ने जेल में बंद प्रेमी का बनाया VIDEO! सोशल मीडिया पर किया शेयर, सुरक्षा पर उठे सवाल 

Raipur Central Jail Viral Video: छत्तीसगढ की राजधानी रायपुर सेंट्रल जेल से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह वीडियो न सिर्फ चर्चा का विषय बना हुआ है, बल्कि जेल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी बड़े सवाल खड़े कर रहा है. बताया जा रहा है कि एक कैदी की प्रेमिका ने जेल में ही उसका वीडियो बनाया और बाद में उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया.

यह पूरा मामला रायपुर सेंट्रल जेल का बताया जा रहा है. वायरल वीडियो में एक युवक, जो जेल में बंद है, मुलाकात कक्ष में खड़ा दिखाई दे रहा है. वह कैमरे के सामने सामान्य अंदाज में खड़ा होकर बातचीत करता और इतराता नजर आ रहा है. बताया जा रहा है कि यह वीडियो उसके जन्मदिन के मौके पर बनाया था.

मुलाकात के दौरान रिकॉर्ड हुआ वीडियो

सूत्रों के मुताबिक, यह वीडियो जेल में मुलाकात के समय रिकॉर्ड किया गया. वीडियो में न तो युवक किसी तरह की हड़बड़ी में दिखता है और न ही उसे वीडियो बनने का कोई डर नजर आता है. इससे साफ जाहिर होता है कि रिकॉर्डिंग पूरी सहजता के साथ की गई.

— NDTV MP Chhattisgarh (@NDTVMPCG) January 29, 2026

मोबाइल जेल के अंदर कैसे पहुंचा?

वीडियो सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि जेल परिसर के भीतर मोबाइल फोन कैसे पहुंचा. नियमों के अनुसार, मुलाकात कक्ष में मोबाइल ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है. इसके बावजूद वीडियो का रिकॉर्ड होना जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है.

जन्मदिन को खास बनाने के लिए बनाया वीडियो

बताया जा रहा है कि युवक की प्रेमिका ने उसका जन्मदिन खास बनाने के लिए यह वीडियो बनाया था. जन्मदिन की खुशी को कैद करने के बाद उसने इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया.

जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल

वीडियो के वायरल होते ही जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं. लोगों का कहना है कि अगर जेल के भीतर इस तरह आसानी से वीडियो बनाया जा सकता है, तो सुरक्षा नियमों का पालन आखिर कैसे हो रहा है.

आधिकारिक बयान का इंतजार

फिलहाल इस मामले में जेल प्रबंधन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. हालांकि, अंदरूनी जांच की संभावना जताई जा रही है. माना जा रहा है कि यह पता लगाया जाएगा कि मोबाइल फोन किस तरह जेल के अंदर पहुंचा और वीडियो रिकॉर्डिंग के समय वहां मौजूद स्टाफ की क्या भूमिका रही.