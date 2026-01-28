T20 World Cup 2026: टीम इंडिया के पास 9 वर्ल्ड चैंपियन , इनके पास 2026 में धोनी से आगे निकलने का मौक़ा

भारत ने टी-20 वर्ल्ड कप का दक्षिण अफ़्रीका में 2007 में पहला ख़िताब जीता और फिर इस खेल के इस फॉर्मैट ने दुनिया भर में इस खेल का पैमाना ही बदल दिया. 2007 वर्ल्ड कप ख़िताब के एक साल बाद ही 208 में IPL की शुरुआत हुई और फिर टी-20 खेल बुलंदियों पर छा गया. भारत को अगला टी-20 का वर्ल्ड कप खिताब जीतने में 17 साल लग गये. एकबार फिर 19 साल बाद ऐसी टीम इंडिया तैयार हुई है जो वर्ल्ड कप 2026 में कई इतिहास कायम कर सकती है. मौजूदा टी-20 वर्ल्ड कप की भारतीय टीम को दुनिया की सबसे मज़बूत टीम माना जा रहा है. टीम में कप्तान सूर्यकुमार यादव समेत 9 ऐसे धुरंधर हैं जिनके पास दुबारा वर्ल्ड कप ख़िताब जीतने का मौक़ा होगा. ये एक ऐसा कारनामा है जो खुद पहले वर्ल्ड कप विजेता कप्तान एमएस धोनी भी नहीं कर पाए.

सूर्यकुमार यादव

कप्तान सूर्यकुमार यादव के 2024 के फ़ाइनल के मैच विनिंग कैच की तस्वीरें क्रिकेट फ़ैन्स के ज़ेहन में अब भी ताज़ा हैं. सूर्यकुमार यादव ने 2024 में बतौर खिलाड़ी वर्ल्ड कप का ख़िताब अपने नाम कर लिया. SKY के पास बतौर कप्तान ना सिर्फ़ वर्ल्ड कप जीतने और तीसरे वर्ल्ड चैंपियन भारतीय कप्तान बनने का मौक़ा होगा. अगर सूर्यकुमार यादव अपनी टीम के साथ ऐसा कर पाते हैं तो उनके पास 2007 के वर्ल्ड चैंपियन कप्तान धोनी और 2024 के वर्ल्ड चैंपियन कप्तान रोहित शर्मा से भी आगे निकलने का मौक़ा होगा. 2024 वर्ल्ड कप में प्रदर्शन: 8 मैच, 199 रन, 136 स्ट्राइक रेट, 0 शतक, 2 अर्द्शतक

हार्दिक पांड्या

टीम इंडिया के जांबाज़ पेसर- ऑलराउंडर 2024 की वर्ल्ड कप चैंपियन टीम की सबसे अहम कड़ी में से एक थे. 2024 की वर्ल्ड चैंपियन टीम के लिए उन्होंने 144 रन बनाने के साथ 11 विकेट भी अपने नाम किये थे. इस बार भी हार्दिक पांड्या को कई एक्सपर्ट् मौजूदा टीम के लिए तुरुप का इक्का और मैचविनर खिलाड़ी मान रहे हैं. 2024 वर्ल्ड कप में प्रदर्शन: 8 मैच, 144 रन, 151 स्ट्राइक रेट, 0 शतक, 1 अर्द्शतक // 11 विकेट, 7.6 इकॉनमी

जसप्रीत बुमराह

जीनियस जसप्रीत बुमराह दुनिया के सबसे घातक गेंदबाज़ हैं. बुमराह टी-20 के 4 ओवर के खेल में भी अपनी छाप तकरीबन हर मैच में छोड़ जाते हैं. उनके चार ओवर का इस्तेमाल भी टीम के कप्तान रामबाण की तरह करते हैं. बुमराह पावर प्ले, मिडिल ओवर या डेथ ओवर कहीं भी टीम की हर ज़रूरत का जवाब साबित होते हैं. वो अगर 100% फ़िटनेस के साथ मैदान पर रहे तो विपक्षी टीम के लिए खौफ़ की वजह बने रहते हैं.

2024 वर्ल्ड कप में प्रदर्शन: 8 मैच, 15 विकेट, 4.17 इकॉनमी

अर्शदीप सिंह

अंतर्राष्ट्रीय टी-20 में सबसे ज़्यादा और सबसे तेज़ 100 विकेट लेने वाले बांये हाथ के पंजाब के पेसर अर्शदीप से इस बार भी बड़ी उम्मीदें रहेंगी. हालांकि उपमहाद्वीप की पिचों पर ओस से निपटना किसी भी गेंदबाज़ के लिए चुनौती होगा. लेकिन पंजाब के इस 26 साल के वर्ल्ड चैंपियन गेंदबाज़ पर सबकी निगाहें टिकी हैं. 2024 वर्ल्ड कप में प्रदर्शन: 8 मैच, 17 विकेट, 7.2 इकॉनमी

अक्षर पटेल

टीम मुश्किल में हो तो टीम इंडिया के ‘बापू' अक्सर अपने साथियों को को मुसीबत से निकालते दिखे हैं. शुभमन गिल से बाहर जाने के बाद गुजरात के ‘बापू' अक्षर पटेल टीम के उपकप्तान बनाये गये हैं अक्षर पटेल ने 86 टी-20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 135 के स्ट्राइक रेट से 686 रन जोड़े हैं जबकि इतने मी मैचों में 83 विकेट भी झटके हैं. 2024 वर्ल्ड कप में प्रदर्शन: 8 मैच, 92 रन, 140 स्ट्राइक रेट, 0 अर्द्शतक// 9 विकेट, 7.9 इकॉनमी

कुलदीप यादव

टीम इंडिया के बांये हाथ के स्पिनर कुलदीप यादव सबसे अंडररेटेड मैचविनर खिलाड़ी हैं. 2023 का वर्ल्ड कप हो, 2024 का वर्ल्ड कप हो या फिर हाल ही में ख़त्म हुई एशिया कप 2025 की ट्रॉफ़ी हो, कानपुर के कुलदीप यादव साइलेंट किलर हैं. हर टूर्नामेंट में उनकी अहमियत और बढ़ जाती है. कलाई का स्पिनर होने की वजह से ओस भरे मैदानों पर इस बार उनकी अहमियत और बढ़ जाती है. 2024 वर्ल्ड कप में प्रदर्शन: 5 मैच, 10 विकेट, 6.9 इकॉनमी

शिवम दुबे

शिवम दुबे को एक बार फिर अपनी गेंद और बल्ले से धमाल मचाने का मौक़ा मिलेगा. टीम इंडिया के ऑलराउंडर्स की कड़ी में उनकी भूमिका अहम हो जाती है. अपने बड़े छक्कों और ज़रूरत के वक्त गेंदबाजी से स्ट्राइक करते हुए उन्होंने कई बार मैचविनिंग पारियां खेली हैं.

2024 वर्ल्ड कप में प्रदर्शन: 8 मैच, 133 रन, 115 स्ट्राइक रेट, 0 अर्द्शतक// 0 विकेट, 11.0 इकॉनमी

संजू सैमसन

अंतर्राष्ट्रीय टी-20 के 55 मैचों 3 शतक और 3 अर्द्धशतकीय पारियां खेलने वाले संजू सैमसन फ़िलहाल भारत-न्यूज़ीलैंड सीरीज़ में नहीं चले हैं. लेकिन बेशुमार टैलेंट वाले संजू सैमसन 148 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं. जिस दिन संजू सैमसन का बल्ला चला वो अकेले मैच बनाने और जीत दिलाने की काबिलियत रखते हैं. टीम इंडिया के इस विकेटकीपर बैटर से टीम इंडिया और उसके फ़ैन्स को बेहद उम्मीदें रहेंगी. 2024 वर्ल्ड कप में प्रदर्शन: टीम में होते हुए मौक़ा नहीं मिल पाया

रिंकू सिंह

उत्तर प्रदेश के कप्तान रिंकू सिंह को अबतक खुलकर पूरा मौक़ा नहीं मिल पाया है. पिछली दफ़ा 2024 वर्ल्ड कप में वो भारतीय टीम में रिज़र्व बनकर वेस्ट इंडीज़ गये थे. मगर इसबार टीम उनमें एक मैचविनर गेमफ़िनिशर देख रहा है. रिंकू चले तो मैच में कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता. 2024 वर्ल्ड कप में प्रदर्शन: वो टीम के रिज़र्व का हिस्सा था, मैच नहीं खेले

वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया:

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल (उपकप्तान), वाशिंटन सुंदर, रिंकू सिंह

टी-20 वर्ल्ड चैंपियन भारतीय टीम 2024:

रोहित शर्मा (कप्तान), हार्दिक पंड्या (उप कप्तान), यशस्वी जयसवाल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, रवींद्र जड़ेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, जसप्रित बुमराह, मोहम्मद सिराज.

रिजर्व -शुभमन गिल, रिंकू सिंह, खलील अहमद और अवेश खान