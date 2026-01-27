विज्ञापन

Border 2 Box Office Collection Day 5: बॉर्डर 2 ने 5वें दिन भी उड़ाया गर्दा, धर्मेंद्र जी के बेटे ने बॉक्स ऑफिस पर तोड़े सारे रिकॉर्ड

Border 2 Box Office Collection Day 5 Unstoppable Storm: बॉर्डर 2 ने धुरंधर का राज लगभग बॉक्स ऑफिस खत्म कर दिया है, जो पिछले 53 दिनों से धुआंधार कमाई करके इतिहास रच चुकी है. लेकिन अब बॉक्स ऑफिस पर राज सनी देओल की मचअवेटेड फिल्म बॉर्डर 2 का है

नई दिल्ली:

Border 2 Day 5 Box Office Collection India Net & Worldwide: बॉर्डर 2 ने धुरंधर का राज लगभग बॉक्स ऑफिस खत्म कर दिया है, जो पिछले 53 दिनों से धुआंधार कमाई करके इतिहास रच चुकी है. लेकिन अब बॉक्स ऑफिस पर राज सनी देओल की मचअवेटेड फिल्म बॉर्डर 2 का है, जो केवल 4 दिनों में दुनिया भर में 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है. जबकि भारत में गणतंत्र दिवस पर कमाई 200 करोड़ पार करने से थोड़ा सा दूर है. लेकिन अब रिपब्लिक डे के बाद भारत में कमाई का आंकड़ा 200 करोड़ पार हो गया है. 

Sunny Deol बॉर्डर 2 की 5वें दिन की कमाई

कोइमोइ की रिपोर्ट के मुताबिक, बॉर्डर 2 ने 5वें दिन की एडवांस बुकिंग में 7.96 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन हासिल किया था. जबकि 15.6के के साथ के शोज की टिकट की सेल के साथ 3.12 लाख की कमाई फिल्म ने देशभर में हासिल कर लिया था. वहीं अब बॉक्स ऑफिस सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, पांचवे दिन बॉर्डर 2 ने 20 करोड़ की कमाई हासिल की है, जिसके बाद भारत में आकड़ा 210 करोड़ के पार हो गया है. 

4 दिनों में बॉर्डर 2 की कमाई

टीसीरीज के आंकड़ों के अनुसार, पहले दिन बॉर्डर 2 ने 32.10 करोड़ की ओपनिंग की थी. दूसरे दिन 40.59 करोड़ की कमाई फिल्म ने हासिल की. तीसरे दिन आंकड़ा 57.20 करोड़ हुआ और चौथे दिन कमाई 63.59 करोड़ का आंकड़ा बॉर्डर 2 ने क्रॉस किया. इसके बाद भारत में 4 दिनों में कमाई 193.48 करोड़ हो गई है.   

बॉर्डर 2 के बारे में 

अनुराग सिंह द्वारा निर्देशित बॉर्डर 2 में सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ लीड रोल में नजर आ रहे हैं. जबकि मोना सिंह, मेधा राणा, सोनम बाजवा और अन्या सिंह सपोर्टिंग रोल में नजर आ रही हैं. फिल्म ने पहले दिन की कमाई के साथ धुरंधर को पीछे छोड़ा था. जबकि 4 दिन के कलेक्शन के साथ टाइगर 3 और छावा को पछाड़ दिया है. 

