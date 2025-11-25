विज्ञापन
T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत के सामने कौन? सूर्यकुमार यादव ने दिया चौंकाने वाला बयान

Suryakumar Yadav, India vs Australia in ICC T20 World Cup Final: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल के अनावरण कार्यक्रम के दौरान सूर्यकुमार यादव से पूछा गया कि अगर टीम इंडिया फाइनल में पहुंचती है, तो वह किसे खिताबी मुकाबले में देखना चाहेंगे.

T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत के सामने कौन? सूर्यकुमार यादव ने दिया चौंकाने वाला बयान
Suryakumar Yadav: फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का सामना करना चाहते हैं सूर्यकुमार यादव
  • भारत ने पिछली बार आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना किया था.
  • भारत को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान, नीदरलैंड, नामीबिया और अमेरिका के साथ ग्रुप ए में रखा गया है.
  • सूर्यकुमार यादव ने चाहते हैं कि टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में अगर भारत पहुंचे तो उसका सामना ऑस्ट्रेलिया से हो.
Suryakumar Yadav, India vs Australia in ICC T20 World Cup Final: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जब भारत ने पिछली बार जब आईसीसी टूर्नामेंट का फाइनल खेला था, तो करोड़ों फैंस का दिल टूट गया था. आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 में सेमीफाइनल तक एक भी मैच नहीं हारने वाली टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खिताबी मैच गंवाना पड़ा था. फैंस को 19 नवंबर की यह हार आज भी चुभती है. अगले साल आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला अहमदाबाद में खेला जाना है (अगर पाकिस्तान नहीं पहुंचता है तो) और भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव उस हार का बदला लेने  के लिए बेताब हैं.  लेकिन उससे पहले सूर्यकुमार और उनकी टीम के लिए घरेलू मैदान पर खेलने का दबाव झेलना अहम होगा. अगले साल भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होने वाला आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत को पाकिस्तान, नीदरलैंड, नामीबिया और अमेरिका के साथ ग्रुप ए में रखा गया है और सूर्यकुमार भारत की संभावनाओं को लेकर आश्वस्त हैं.

'भारत में खेलना अच्छा'

मुंबई में मंगलवार को आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल जारी किया गया और इस दौरान कार्यक्रम में सूर्यकुमार यादव ने घरेलू परिस्थितियों में खेलने को लेकर कहा,"समूह काफी अच्छा दिखता है. यह एक टी20 प्रारूप है, इसलिए आप कभी नहीं जान सकते कि किस दिन किस टीम का दिन अच्छा रहा. यह सब दो बल्लेबाजों और दो गेंदबाजों के अच्छे दिन के बारे में है. लेकिन समूह काफी सभ्य दिखता है और मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद जैसे अच्छे स्थानों पर खेलना अच्छा लगता है."

'फाइनल में ऑस्ट्रेलिया'

वहीं जब सूर्यकुमार यादव से पूछा गया कि अगर टीम इंडिया फाइनल में पहुंचती है, तो वह किसे खिताबी मुकाबले में देखना चाहेंगे, इस पर भारतीय कप्तान ने जवाब दिया,"नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद, ऑस्ट्रेलिया. निश्चित तौर पर." विश्व विजेता कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आएगा. मैच रिलैक्स और काफी शांत होना चाहिए. बिना किसी प्रेशर के. इस पर सूर्यकुमार यादव ने हंसते हुए हरमनप्रीत कौर को टोका कि डिप्लोमेटिक जवाब नहीं चाहिए तो हरमनप्रीत कौर ने भी सूर्या की बात का समर्थन करते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है, जिसके खिलाफ मुकाबला आप नहीं भूलते हैं. अगर वह आते हैं तो यह मुकाबला एकतरफा भारत को जीतना चाहिए.

रोहित शर्मा ने कहा,"निश्चित तौर पर मैं चाहता हूं कि भारत फाइनल में पहुंचे. मैं किसी अन्य टीम पर उंगली नहीं रखूंगा कि यह या फिर वो फाइनल में पहुंचे. पास्ट में हो हुआ, वो हुआ. सूर्यकुमार यादव ने कहा भारी दिल से कहा है. ऑस्ट्रेलियाई फाइनल में होगी और उन्हें वहां हराना. लेकिन मुझे लगता है कि भारत किसी भी टीम के खिलाफ फाइनल खेले, भारत टॉप पर रहे, यही मैं देखना पसंद करूंगा. 

दो साल में तीसरे खिताब पर नजर

भारत ने पिछले दो आईसीसी खिताब जीते हैं. 2024 में टी20 विश्व कप और इस साल चैंपियंस ट्रॉफी. सूर्यकुमार इस बात से अवगत हैं कि गत चैंपियन होने के नाते, उम्मीदें अधिक होंगी. सूर्यकुमार ने कहा,"मैं 2023 में अद्भुत टीम का हिस्सा रहा हूं, जब हमने भारत में वनडे विश्व कप खेला था. माहौल पूरी तरह से अलग था. यह पूरी तरह से अलग गेंद का खेल है. जब भारत तस्वीर में आता है, जब आप देश के लिए खेलते हैं, तो यह पूरी तरह से अलग भावना होती है. इसलिए वे वास्तव में उत्साहित हैं." 

उन्होंने कहा,"हम एक अलग ब्रांड का क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रहे हैं. उम्मीद है कि हम विश्व कप में भी ऐसा ही कर पाएंगे. हर कोई वास्तव में उत्साहित है." भारत अपने अभियान की शुरुआत 7 फरवरी को वानखेड़े स्टेडियम में अमेरिका के खिलाफ करेगा.

