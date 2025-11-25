T20 World Cup 2026 Schedule: कुछ ऐसे विश्व कप के फाइनल में पहुंचेगी टीम इंडिया, जानें पूरा रोडमैप और समीकरण

मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ने अगले साल भारत-श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी वाले टी20 विश्व कप का ऐलान कर दिया. इसके तहत भारत के 5 और श्रीलंका के 3 आयोजन स्थल पर होने वाले इस मेगा टूर्नामेंट में कुल मिलाकर 55 मैच खेले जाएंगे. भारत को ग्रुप 'ए' में पाकिस्तान, नामीबिया, यूएसए और नीदरलैंड्स सहित पांच टीमों को रखा गया है. 20 टीमों को 5-5 के चार ग्रुप में रखा गया है. इसके बाद सुपर-8 राउंड, फिर सेमीफाइनल और फिर खिताबी टक्कर होगी. चलिए आप यह जान लीजिए कि भारत को लगातार दूसरा विश्व कप जीतने के लिए क्या करना होगा.

ग्रुप स्टेज में टीम इंडिया का टारगेट

आदर्श स्थिति तो यह है कि कोई भी टीम अपने सभी लीग राउंड के 4 मैच जीतकर 8 प्वाइंट्स के साथ टॉप पर रहेगी. लेकिन सुरक्षित रास्ता 3 जीत, 1 हार के साथ 6 अंक हमेशा से ही आपको शीर्ष दो टीमों की गारंटी देता है. इसके तहत टीम सूर्यकुमार अगर सभी मैच न जीते, तो दूसरे दूसरे विकल्प यानी कम से कम 4 मैचों से 3 जीत (6 अंक) के साथ ही मजबूत नेट रन-रेट हासिल करना होगा. और यह स्थिति उसे सुपर-8 राउंड में जगह दिला देगी. मतलब भारत को पाकिस्तान, यूएसए, नामीबिया और नीदरलैंड्स में से तीन को शिकस्त देनी होगी.

भारत का सुपर-8 से सेमीफाइनल का समीकरण

इसे आप ऐसे समझें कि अगर भारत अपने ग्रुप में शीर्ष पर रहता है, तो उसकी स्थिति सुपर-8 राउंड में "X1" होगी. और ऐसे में उसके सुपर-8 राउंड में मैच इस प्रकार होंगे:

1. X1 बनाम X4 (22 फरवरी को अहमदाबाद में)

2. XI बनाम X2 (26 फरवरी को चेन्नई में)

3. XI बनाम X3 (1 मार्च कोलकाता में)

भारत की सुपर-8 राउंड में इन टीमों से हो सकती है टक्कर

भारत की सुपर-8 में टक्कर क्वालीफाइंग करने वाली टीमों पर निर्भर करती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, विंडीज, श्रीलंका और बांग्लादेश वो टीमें हैं, जिनके सुपर-8 में पहुंचने की सबसे ज्यादा संभावना है. और अगर कोई बड़ा उलटफेर नहीं होता है, तो सुपर-8 राउंड में टीमों की स्थिति इस प्रकार हो सकती है:

-भारत (XI)

-ऑस्ट्रेलिया (X2)

-दक्षिण अफ्रीका (X3)

-वेस्टइंडीज/इंग्लैंड/श्रीलंका (X4)

कुछ ऐसा होगा भारत का सेमीफाइनल का समीकरण

भारत अगर तीनों मैच जीत लेता है, तो वह आसानी से सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा. वहीं, अगर भारत तीन में से कोई एक मैच बड़े अंतर से नहीं हारता है, तो दो मैच जीतने पर भी आसानी से सेमीफाइनल में जगह बना सकता है. ऐसे में टीम सूर्यकुमार यादव के लिए जरूरी होगा कि वह सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए तीन में से कम से कम 2 मैच जीतने का टारगेट जरूर बनाए

कुछ ऐसा है फाइनल का रास्ता

पहला सेमीफाइनल-ईडेन गार्डन कोलकाता या कोलंबो में होगा, तो दूसरा सेमीफाइनल मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा. सुपर-8 की शीर्ष टीम (X1) Y2 से भिड़ेगी, तो X2 का मुकाबला Y2 से होगा. और यहां जीतने के बाद भारतीय टीम फाइनल में पहुंच जाएगी



