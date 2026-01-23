विज्ञापन
T20 World Cup 2026: न्यूजीलैंड को दूसरे मैच से पहले झटका, एडम मिल्ने विश्व कप टीम से बाहर, दिल्ली कैपिटल्स के बॉलर की लगी लॉटरी

T20 World Cup 2025: भारत के हाथों हार से न्यूजीलैंड टीम उबर भी नहीं पाई थी कि दूसरे मैच से पहले एक बड़े झटके ने उसे गम में डुबो दिया

India vs New Zealand: समय तेजी से विश्व कप की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो उससे पहले ही न्यूजीलैंड टीम को जोर का झटका लगा है. उसके तेज गेंदबाज लेफ्टी पेसर एडम मिल्ने (Adam Milne) मेगा इवेंट से बाहर हो गए हैं. मिल्ने 18 जनवरी को सनराइजर्स ईस्टर्न  कप (Eastern Cup) के दौरान चोहिल हो गए थे. मिल्ने की जगह काइले जैमिसन को टीम में लिया गया है. जैमिसन को पहले ही ट्रैवलिंग बॉलर के रूप में शामिल किया गया था, लेकिन अब एक अन्य ट्रैवलिंग रिज़र्व का नाम बाद में घोषित किया जाएगा. बता दे कि पिछले साल मिनी ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स ने कायले मिल्ने को उनके पेस प्राइस 2 करोड़ रुपये पर खरीदा था. तब कहा गया था कि दिल्ली को सोने के दाम पर हीरा मिल गया है. तभी से जैमिसन लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं. भारत के खिलाफ हालिया मैचों में भी इस पेसर दमदार प्रदर्शन किया है. और अब किसी चोट उनके लिए वरदान बनी, तो विश्व कप टीम में जगह भी बन गई.

मिल्ने की चोट न्यूज़ीलैंड टीम की चोटों की लंबी सूची में ताज़ा जोड़ है. विल ओ'रूर्के, ब्लेयर टिकनर, नाथन स्मिथ और बेन सियर्स इस समय चोटों से जूझ रहे हैं. वहीं, मिचेल सैंटनर, मार्क चैपमैन और मैट हेनरी, जो इस समय भारत के खिलाफ सीरीज़ खेल रहे हैं और वर्ल्ड कप स्क्वॉड का हिस्सा हैं, हाल ही में चोट से उबरकर लौटे हैं.

इसके अलावा, वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा लॉकी फर्ग्युसन पिंडली (काफ) की चोट से उबर रहे हैं और वह भारत सीरीज़ का हिस्सा नहीं हैं. वहीं फर्ग्युसन और हेनरी दोनों के वर्ल्ड कप के कुछ मैचों में पितृत्व अवकाश (पैटर्निटी लीव) के कारण चूकने की संभावना है. न्यूज़ीलैंड के मुख्य कोच रॉब वॉल्टर ने कहा, 'हम सभी एडम के लिए बहुत दुखी हैं. उन्होंने टूर्नामेंट के लिए खुद को तैयार करने के लिए कड़ी मेहनत की थी और ईस्टर्न केप सनराइजर्स के लिए आठ मैचों में वह अपने सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में लौटते दिख रहे थे. यह एडम के लिए दुर्भाग्यपूर्ण समय है और हम उनके जल्द ठीक होने की कामना करते हैं.' जैमीसन को टीम में शामिल किए जाने पर वॉल्टर ने आगे कहा, 'यह हमारे लिए अच्छी बात है कि काइल (जैमीसन) पहले से ही भारत में हमारे साथ हैं. वह हमारी तेज गेंदबाज़ी इकाई का अहम हिस्सा हैं और इस दौरे पर उन्होंने शानदार शुरुआत की है. वह मेहनती खिलाड़ी हैं, जिनके पास बेहतरीन कौशल और अनुभव है, जो टूर्नामेंट में उनके बहुत काम आएगा'

