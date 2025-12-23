T20 World Cup 2026:'सेमीफाइनल में ये टीमें', पनेसर की भविष्यवाणी, 'खिताब न जीता, तो यह शख्स बनेगा भारत का कप्तान'

अलग-अलग देशों के टीम के ऐलान की शुरुआत के साथ ही अगले साल भारत और श्रीलंका धरती पर आयोजित होने वाले टी20 विश्व कप ने भी गति पकड़ ली है. वहीं, पूर्व दिग्गजों के बयान भी नियमित अंतराल पर आने शुरू हो गए हैं. कोई किसी देश की टीम के बारे में समीक्षा कर रहा है, तो कोई भविष्यवाणी कर रहा है. इसी कड़ी में इंग्लैंड के पूर्व लेफ्टी स्पिनर मोंटी पनेसर ने टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली चार टीमों का ऐलान कर दिया है. वहीं, दिग्गज स्पिनर रहे मोंटी ने यह भी भविष्यवाणी की है कि अगर मेजबान भारत टी20 विश्व कप जीतने में नाकाम रहा, तो फिर भारत का अगला कप्तान कौन बनेगा.

पनेसर की 4 सेमीफाइनलिस्ट टीम

पूर्व लेफ्टआर्म स्पिनर ने सेमीफाइनल टीमों के बारे में भविष्यवाणी करते हुए कहा कि पिछली बार की दोनों फानलिस्ट भारत और दक्षिण अफ्रीका इस बार भी अंतिम चार टीमों का हिस्सा होंगी. वहीं, भारतीय मूल के इस सिख के अनुसार सेमीफाइनल की बाकी दो और टीम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया हैं, जबकि पनेसर के अनुसार कीवी टीम सेमीफाइनल में जगह नहीं बना पाएगी.

पनेसर ने कहा, 'मेरे हिसाब से दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भारत ये वो टीमें हैं, जो टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बनाने जा रही हैं. वहीं, मुजे नहीं लगता कि कीवी टीम इतनी मजबूत है कि वह सेमीफाइनल में पहुंच पाएगी. भारतीय टीम खासी मजबूत है. कुछ ऐसा ही ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बारे में कहा जा सकता है.

'चली जाएगी सूर्यकुमार यादव की कप्तानी'

वहीं, पनेसर ने एक और बड़ी भविष्यवाणी करते हुए कहा कि अगर भारत टी20 विश्व कप जीतने में नाकाम रहता है, तो सूर्यकुमार यादव को कप्तानी से हटा दिाय जाएगा. उन्होंने कहा, 'मैं सोचता हूं कि गौतम गंभीर ऑलराउंडरों को पसंद करते हैं. फिर चाहे यह टेस्ट क्रिकेट हो या फिर टी20. वह ऐसे खिलाड़ियों को पसंद करते हैं, तो अलग से बैटिंग या बॉलिंग में भी थोड़ा योगदान दे सकते. इसलिए मुझे लगता है कि अगर भारत विश्व कप नहीं जीतता है, तो फिर अक्षर पटेल भारतीय टी20 टीम के नए कप्तान होंगे'