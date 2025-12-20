T20 World Cup 2026: इशान किशन ने कर दिया कई दावेदारों के साथ खेला, सुपर परफॉरमेंस ने बदल दिया पूरा गेम

शनिवार को टी20 विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम के ऐलान से पहले चर्चा संजू सैमसन V/S इशान किशन को हो जरूर रही थी, लेकिन यह भरोसा चुनिंदा लोगों को ही था कि लेफ्टी विकेटकीपर-बल्लेबाज टीम में जगह बना लेंगे. सैमसन का इस साल करीब 11-12 मैचों में 22 का भी औसत नहीं रहा, लेकिन इशान सही समय पर सुपर से ऊपर परफॉरमेंस ने ऐसा निशाना साधा किया विश्व कप चयन के कई दावेदारों के साथ खेला हो गया और मेगा इवेंट के लिए भारतीय टीम को एक ऐसा 'नया लुक' मिला, जिसके बारे में न पूर्व दिग्गजों ने कल्पना की थी, न ही फैंस ने. यहां तक कि महान सुनील गावस्कर ने भी स्टार-स्पोर्ट्स पर कहा कि वह गिल को टीम में जगह न दिए जाने से हैरान हैं.

जायसवाल को झटका, जितेश को गम!

यशस्वी जायसवाल साल 2024 विश्व कप टीम में थे. हाल ही में उन्होंने वनडे में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी शतक जड़ा था. और गिल के बाहर होने की सूरत में आम फैन भी यही कहता कि जायसवाल टीम में होंगे, लेकिन इशान किशन का सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भारी-भरकम प्रदर्शन, रिकॉर्ड और उनका विकेटकीपर होने ने जायवाल की मजबूत दावेदारी की हवा निकाल दी. इशान के इलेवन में आने के साथ ही वहीं जितेश खुद-ब-खुद तस्वीर से बाहर हो गए. और पिछली कई सीरीज से टीम इंडिया की प्लानिंग का हिस्सा रहे जितेश शर्मा का भी टी20 विश्व कप खेलने का सपना चूर हो गया!

इस परफॉरमेंस ने कइयों को दिल तोड़ दिए !

इशान नें हाल ही में सैय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में हरियाणा के खिलाफ शतक जड़ा, तो इस सत्र में उन्होंने मानों रिकॉर्डों की झड़ी लगा दी. झारखंड पहली बार इस टूर्नामेंट का चैंपियन बना, तो ऐसे-ऐसे कारनामों की झड़ी लग गई कि इससे सेलेक्टरों को टीम इंडिया का समीकरण बदलने पर मजबूर कर दिया. आप इशान किशन के कारनामों को बारी-बारी से गिनिए

-11 में से 10 मैच जीते

-बतौर कप्तान सबसे ज्यादा जीत

-कुल 517 रन, 57.4 औसत, 197.3 स्ट्राइक-रेट

-सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

-सबसे ज्यादा 2 शतक

-सीजन में सबसे ज्यादा 33 छक्के

-सीजन में सबसे ज्यादा 51 छक्के

-फाइनल में शतक

-फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच

भारत की टी20 विश्व कप टीम इस प्रकार है:

सूर्यकुमार यादव( कप्तान) अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान) रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वॉशिंगटन सुंदर, ईशान किशन (विकेटकीपर)