T20 World Cup 2026: 'भारतीय टीम करेगी 19 साल में यह स्पेशल कारनामा?', पूर्व कप्तान कुंबले की बड़ी भविष्यवाणी

T20 World Cup 2026: अब जबकि टी20 विश्व कप शुरू होने के मुहाने पर है, उससे पहले ही कुंबले ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी है

Anil Kumble on Team India: अब जबकि टी20 विश्व कप (T20 World Cup 2026) से पहले भारत के पास सिर्फ दो ही मैच बाकी बचे हैं, तो  दिग्गजों की बयानबाजी ने गति पकड़ ली है. इसी कड़ी में पूर्व दिग्गज अनिल कुंबले ने बड़ी भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम में अगले महीने खेले जाने वाले टी20 विश्व कप (T20 World Cup 2026) जीतने की जबर्दस्त क्षमता है. मेगा इवेंट का आयोजन 7 फरवरी से शुरू हो रहा है. जियो-स्टार पर मेगा इवेंट के लिए टीम इंडिया के ब्लूप्रिंट (खाका) के बारे में बोलते हुए कुंबले ने भरोसा जताते हुए कहा कि टीम इंडिया निश्चित रूप से सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेगी. और मेन इन ब्लू के पास अपना खिताब बचाने और इतिहास दोहराने का शानदार मौका है. 

कुंबले ने कहा, 'जब बात विश्व कप की आती है, तो लगातार दो खिताब जीतना आसान नहीं है. खासकर टी20 फॉर्मेट में. कोई भी टीम इतिहास में अभी तक ऐसा नहीं कर सकी है, लेकिन भारत 19 साल के इतिहास में ऐसा कर सकता है क्योंकि वर्तमान टीम में जबर्दस्त क्षमता है.' जंबो ने कहा, 'मुझे पूरा भरोसा है जैसी प्रचंड फॉर्म में फिलहाल भारतीय टीम है, और जैसी क्षमता इस टीम के खिलाड़ियों के पास है, उसे देखते हुए साफ है कि टीम सूर्यकुमार किसी भी हालात के लिए तैयार है.' उन्होंने कहा, 'भारत को निश्चित रूप से सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करना चाहिए. फिर यहां से कोई भी टीम बाजी मार सकती है. दिन विशेष पर इसी बात की अहमियत है कि कौन सी टीम कैसा प्रदर्शन करती है. लेकिन इस बात से इतर मेरा यही मानना है कि टीम इंडिाय के पास विश्व कप जीतकर लगातार दूसरी बार चैंपियन बनकर बहुत ही खास कारनामा करने का सुनहरा मौका है.'


कुछ ऐसा है भारत का लीग चरण का कार्यक्रम

वर्तमान चैंपियन भारत को ग्रुप ए में नामीबिया, नीदरलैंड, अमेरिका और चिर-प्रतिंद्वीप पाकिस्तान के साथ ग्रुप ए में रखा गया है. भारत अपने अभियान का आगाज 7 फरवरी को करेगा. इसके बाद उसका अगला मैच 12 फरवरी को खेला जाएगा. चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से भिड़ंत 15 फरवरी को होगी, तो आखिरी लीग मुकाबला नीदरलैंड्स या कहें हालैंड के साथ होगा. वहीं, भारत ने मेगा इवेंट्स से पहले ही दुनिया को ट्रेलर दिखाते हुए  न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज के शुरुआती 3 मैच अपनी झोली में डालते हुए अजेय बढ़त हासिल कर ली है. 

