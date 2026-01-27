Arijit Singh: अरिजीत सिंह का प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास, सलमान खान का 'मातृभूमि' बना उनका आखिरी रिलीज सॉन्ग

Arijit Singh Maatrubhumi Song: बॉलीवुड के सबसे मशहूर गायकों में से एक अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है. अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर एक भावुक संदेश साझा करते हुए अरिजीत ने कहा कि वे अब कोई नया प्लेबैक असाइनमेंट नहीं लेंगे. इस घोषणा ने संगीत प्रेमियों और इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है, जहां लाखों फैंस इसे 'एक युग का अंत' बता रहे हैं. अरिजीत गाने की अपनी खास शैली के लिए पहचाने जाते हैं और उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग भी है.

अरिजीत सिंह ऐलान

अपनी पोस्ट में अरिजीत ने लिखा, "हैलो, सभी को हैप्पी न्यू ईयर. मैं आप सभी को इतने सालों से मिले प्यार के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं. मैं खुशी से घोषणा करता हूं कि अब मैं प्लेबैक वोकलिस्ट के रूप में कोई नया असाइनमेंट नहीं लूंगा. मैं इसे खत्म कर रहा हूं. यह एक शानदार सफर रहा.' उन्होंने आगे कहा कि भगवान ने उन पर बहुत मेहरबानी की है और वे अब अपनी मर्जी से संगीत बनाते रहेंगे, क्लासिकल म्यूजिक की ओर लौटेंगे और कुछ पुराने प्रोजेक्ट्स पूरे करेंगे, लेकिन नई फिल्मों के लिए प्लेबैक नहीं करेंगे.

आशिकी 2 से शुरू हुआ सफर

अरिजीत सिंह ने पिछले कुछ साल में बॉलीवुड संगीत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है. 'आशिकी 2' से शुरू हुआ उनका सफर 'तुम ही हो', 'चन्ना मेरेया', 'केसरिया' जैसे गीतों से गुजरा, जिन्होंने उन्हें कई अवॉर्ड्स और करोड़ों दिल जीतने वाले गायक बना दिया. रोमांटिक बैलेड्स से लेकर पावरफुल पैट्रियॉटिक गानों तक, उनकी आवाज ने एक पूरी पीढ़ी का दिल जीता है.

सलमान खान का मातृभूमि सॉन्ग

संन्यास की इस घोषणा के साथ अरिजीत का आखिरी रिलीज्ड गीत 'मातृभूमि' सलमान खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' से है. हिमेश रेशमिया द्वारा कंपोज किया गया यह गीत श्रेया घोषाल के साथ अरिजीत की आवाज में है, जो देशभक्ति और बलिदान की भावना से भरा है. गाने के बोल "मातृभूमि आज मैं संकल्प लूं तेरे लिए, मैं जिऊं तेरे लिए और मैं मरूं तेरे लिए" सीधे दिल को छूते हैं.

फैंस और इंडस्ट्री से जुड़े लोग इस फैसले पर हैरान हैं, लेकिन अरिजीत ने स्पष्ट किया है कि वे संगीत छोड़ नहीं रहे, बस प्लेबैक से दूरी बना रहे हैं.