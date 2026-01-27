'बांद्रा में हर बिल्डिंग में के अंदर इनके एक एक फ्लैट हैं' अक्षय कुमार ने अपनी पहली हीरोइन की खोल दी पोल!

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार इन दिनों सोनी टीवी के सो व्हील ऑफ फॉर्चून को होस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं इस शो के लेटेस्ट एपिसोड में खिलाड़ी कुमार की पहली हीरोइन ने हाल ही में शिरकत की, जिसके चलते एक्टर ने उनकी कमाई पर एक मजाक किया. दरअसल, करिश्मा कपूर को हाल ही में मौनी रॉय और अनु मलिक के साथ शो में शिरकत करते हुए देखा गया. जहां अक्षय कुमार ने बताया कि करिश्मा उनकी पहली हीरोइन हैं. वहीं दोनों ने 34 साल पुरानी फिल्म दीदार के गाने दीदार हो गया मुझको प्यार हो गया पर डांस किया.

अक्षय कुमार ने बताया करिश्मा कपूर हैं उनकी पहली हीरोइन

करिश्मा कपूर के लिए अक्षय कुमार ने कहा, आप सभी जानते हैं कि वह मेरी पहली हीरोइन हैं. मैंने उनके साथ अपनी पहली फिल्म की थी. मेरा पहला गाना भी उनके साथ था. मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि वह कितनी खूबसूरत हैं. इस पर करिश्मा कपूर ने थैंक्यू कहकर जवाब दिया.

ये भी पढ़ें- करिश्मा कपूर ने बताया कौन हैं उनका पहला और दूसरा प्यार, बोलीं- यह बॉलीवुड के पॉपुलर कपूर खानदान की विरासत...

मस्ती के मूड में दिखे अक्षय कुमार और करिश्मा कपूर

इसके बाद अक्षय कुमार अपनी मस्ती के मूड में नजर आए और उन्होंने करिश्मा कपूर से मजाक में कहा, बांद्रा में हर बिल्डिंग के अंदर इनके एक एक फ्लैट हैं. वहीं अनु मलिक ने भी साथ देते हुए कहा, अक्षय कभी झूठ नहीं बोलती, जिसपर करिश्मा कपूर ने भी जवाब में कहा, आप जानते हैं, वह पूरे जूहु के मालिक हैं. अक्षय बात को आगे बढ़ाते हुए लिस्ट में सांताक्रूज और खार का नाम भी जोड़ देते हैं, जिसे सुनकर सब हंस जाते हैं.

1992 में रिलीज हुई थी अक्षय कुमार की पहली फिल्म

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि दीदार फिल्म 1992 में रिलीज हुई थी, जिसे प्रमोद चक्रवर्ती ने प्रोड्यूस किया था. फिल्म में अक्षय कुमार और करिश्मा कपूर लीड रोल में थे. अक्षय कुमार ने आनंद के मल्होत्रा का किरदार निभाया था और करिश्मा कपूर ने सपना सक्सेना का रोल किया था. फिल्म में अनुपम खेर, लक्ष्मीकांत बेरड़े, तनुजा, दन धनोओ, राजीव वर्मा, विजू खोटे अहम किरदार में नजर आए थे.