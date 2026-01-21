विज्ञापन
'उनका रोल बड़ा होगा', अभिषेक शर्मा नहीं, टी-20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का एक्स फैक्टर होगा यह खिलाड़ी, रोहित शर्मा ने बताया

Rohit Sharma talks about Hardik Pandya's role in the Indian team: रोहित शर्मा ने उस खिलाड़ी के बारे में बात की है जो इस बार टी-20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए सबसे अहम खिलाड़ी साबित होगा.

'उनका रोल बड़ा होगा', अभिषेक शर्मा नहीं, टी-20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का एक्स फैक्टर होगा यह खिलाड़ी, रोहित शर्मा ने बताया
Rohit Sharma on Team India X Factor in T20 World Cup 2026
  • रोहित शर्मा ने हार्दिक पंड्या को टी-20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर बताया है
  • हार्दिक पंड्या टीम के लिए अहम मौके पर बल्लेबाजी करते हैं और उनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है
  • दिसंबर 2025 में हार्दिक पंड्या टी20 अंतरराष्ट्रीय में 1000 रन और 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बने
Rohit Sharma on Hardik Pandya: भारत को 2024 में टी-20 वर्ल्ड कप का खिताब दिलाने वाले रोहित शर्मा ने उस खिलाड़ी के बारे में बात की है जिसका टी-20 वर्ल्ड कप में किरदार सबसे अहम होने वाला है. रोहित ने स्टार स्पोर्ट्स के साथ बात करते हुए उस खिलाड़ी के बारे में अपनी राय दी है. हिट मैन ने अभिषेक शर्मा या सूर्यकुमार यादव को नहीं बल्कि हार्दिक पंड्या को सबसे बड़ा एक्स फैक्टर माना है. रोहित ने माना है कि हार्दिक पंड्या इस टी-20 वर्ल्ड कप में भारत के सबसे बड़े एक्स फैक्टर होंगे.  रोहित ने कहा, "उनका किरदार बहुत बड़ा रहेगा, और बहुत अहम भी रहेगा, भारत के लिए हार्दिक टी20 वर्ल्ड कप में एक्स फैक्टर होंगे. क्योंकि हार्दिक अहम मौके पर बल्लेबाजी करने आते हैं, जब टीम फंसी होती है तो हार्दिक बैटिंग करने आते हैं, या फिर टीम अच्छी परिस्थिति में होगी". 

बता दें कि दिसंबर 2025 में हार्दिक पांड्या T20I में 1,000 से ज़्यादा रन बनाने और 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने थे. हार्दिक दुनिया के एकमात्र तेज़ गेंदबाज़ ऑलराउंडर भी हैं जिन्होंने यह दुर्लभ डबल हासिल किया है.  वह पहले ही 2,000 T20I रन बना चुके हैं और 100 छक्कों का रिकॉर्ड भी हासिल कर चुके हैं. हार्दिक, रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव और विराट कोहली के बाद 100 या उससे ज़्यादा T20I छक्के लगाने वाले चौथे भारतीय हैं. दिसंबर 2025 में हार्दिक भारतीय की ओर से दूसरा सबसे तेज़ T20I अर्धशतक (16 गेंदों में) बनाने वाले बल्लेबाज बने थे.

हार्दिक पंड्या के इन रिकॉर्ड़्स को देखकर यकीनन समझा जा सकता है कि यह खिलाड़ी भारत के लिए कितना अहम है. बता दें कि टी-20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज खेलने वाली है, इसके बाद 7 फरवरी को टी-20 वर्ल्ड कप का आगाज होगा. उम्मीद है कि सूर्युकमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम इतिहास दोहराने में सफल रहेंगे. 

