T20 वर्ल्ड कप: बांग्लादेश खेलेगा या होगा बाहर? ICC का क्या है प्लान-B

ICC vs BCB T20 World Cup Row All Scenerio: 2009 में ज़िंबाब्वे की टीम इंग्लैंड में हुए टी-20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी तब भी स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में शामिल होने का मौक़ा मिल गया था. ऐसे में लगातार बदलते परिप्रेक्ष्य में टी-20 वर्ल्ड कप को लेकर कई विकल्प सामने आ सकते हैं.

  • बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारत में वर्ल्ड कप मैचों के आयोजन पर आपत्ति जताई.
  • BCB ने खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर भारत में मैचों को श्रीलंका में कराने की मांग की है.
  • ICC और BCB के बीच अब तक दो बैठकें हो चुकी हैं लेकिन विवाद अभी तक सुलझा नहीं है और विकल्पों पर विचार जारी है.
मुस्तफिजुर रहमान को जब आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स ने बीसीसीआई के निर्देश के बाद टीम से रिलीज किया था, तब यह शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इस विवाद की आग टी20 वर्ल्ड कप तक आएगी. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने रहमान को रिलीज किए जाने के बाद आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगाई. साथ ही मुस्तफिजुर रहमान की एनओसी को रद्द किया. बात यहीं नहीं रूकी और फिर बांग्लादेश ने खिलाड़ियों की सुरक्षा का हवाला देते हुए अपने वर्ल्ड कप के मैच भारत के बाहर शिफ्ट करने की मांग की. आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच अभी तक दो राउंड की मीटिंग हो चुकी है, लेकिन बीसीबी अपने रूख पर अड़ा हुआ है. टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 7 फरवरी से होनी है और इसकी शुरुआत में अब 17 दिन से कम का समय बाकी है. बीते दिनों ही रिपोर्ट्स आई थी कि अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भारत आने के लिए राजी नहीं होता है तो वह वर्ल्ड कप से बाहर हो सकता है और उसकी जगह स्कॉटलैंड की एंट्री हो सकती है. बांग्लादेश ने पिछली बैठक में अपना ग्रुप बदलकर ग्रुप C से B में जाने की मांग रखी ताकि उसे अपने मैचों को श्रीलंका में खेलने का मौक़ा मिले. 

मुस्ताफ़िज़ुर-IPL विवाद से शुरू हुई मुश्किल

मुस्ताफ़िज़ुर रहमान-IPL विवाद के बाद से बांग्लादेश अपने वेन्यु को भारत से शिफ़्ट कर श्रीलंका में किये जाने की मां पर अड़ा हुआ है. इस बीच कई विवाद हुए और आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच बातचीत के दौर भी चले. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मुस्ताफ़िज़ुर-आईपीएल विवाद के बाद सुरक्षा का मुद्दा उठाकर भारत आने से इनकार कर दिया. इसी दौरान बांग्लादेश टीम के कई मौजूदा और पूर्व खिलाड़ी बोर्ड के अधिकारियों की टिप्पणी पर भड़क गए. बोर्ड के एक अधिकारी को कारण बताओ नोटिस भी जारी हुआ और इस्तीफ़ा भी देना पड़ा.

'स्कॉटलैंड से नहीं हुई बात'

BBC की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक आईसीसी ने क्रिकेट स्कॉटलैंड से इस बारे में कोई संपर्क नहीं किया है. क्रिकेट स्कॉटलैंड के अधिकारियों ने भी कहा है कि उन्होंने 'बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सम्मान' में आईसीसी के इस बारे में कोई बात नहीं की है.  2009 में ज़िंबाब्वे की टीम इंग्लैंड में हुए टी-20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी तब भी स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में शामिल होने का मौक़ा मिल गया था.  ऐसे में लगातार बदलते परिप्रेक्ष्य में टी-20 वर्ल्ड कप को लेकर कई विकल्प सामने आ सकते हैं.

पहला विकल्प- बांग्लादेश बोर्ड मान जाए बात

क्रिकेट का ख्याल रखते हुए बांग्लादेश थोड़े-बहुत बदलाव के साथ आईसीसी की बात मानकर भारत में ही कोलकाता या दूसरे वेन्यू पर क्रिकेट खेलने को तौयार हो जाए. 

दूसरा विकल्प- आईसीसी एकदम नहीं माने  

आईसीसी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की बात नहीं मानकर उनके मैचों का आयोजन नहीं करवाए और उनके प्वाइंट्स विपक्षी टीमों को दे दिए जाए. ऐसा 1996 के वर्ल्ड कप के दौरान हो चुका है, जब ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ की टीमों ने सुरक्षा के लिहाज़ से श्रीलंका जाने से मना कर दिया था.

तीसरा विकल्प- ग्रुप बदल दिया जाए 

आईसीसी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की अपनी टीम के ग्रुप बदलने की मांग मान ले. बांग्लादेश फिलहाल ग्रुप C का हिस्सा है और उसे अपने ग्रुप के सारे मैच भारत में खेलने हैं. बांग्लादेश ग्रुप C से निकलकर ग्रुप B में जाना चाहता है जिसके मैच श्रीलंका में होने हैं. लेकिन ऐसे में ग्रुप-B की किस दूसरी टीम को बदला जा सकेगा ये फ़ैसला आसान नहीं होगा. 

  • ग्रुप-C: बांग्लादेश, इंग्लैंड, इटली, नेपाल, वेस्ट इंडीज 
  • ग्रुप-B: ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड ओमान, श्रीलंका, जिंबॉब्वे
  • ग्रुप-A: भारत, नामीबिया, हॉलैंड, पाकिस्तान, अमेरिका 
  • ग्रुप-D: अफगानिस्तान, कनाडा, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात

चौथा विकल्प- एक और बातचीत की गुंजाइश

चौथा विकल्प फ़िलहाल ये भी हो सकता है कि आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच इमरजेंसी मीटिंग होकर बड़ा फ़ैसला लिया जाए. इसमें मसले को सुलझाने के लिए सरकारें भी बैकडोर से शामिल हो सकती हैं. बता दें, आईसीसी वर्ल्ड कप के तय कार्यक्रम के मुताबिक बांग्लादेश को वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ 7 फ़रवरी को कोलकाता के ईडन गार्डन्स पर खेलना है.

International Cricket Council, Bangladesh Cricket Board, Cricket, T20 World Cup 2026
