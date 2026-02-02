T20 World Cup 2026: ICC ने किया वॉर्म-अप मैचों का ऐलान,जानें किससे खेलेगा भारत, क्या है मैच की प्रसारण टाइमिंग

India's World Cup warm-up matches: यूं तो टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 विश्व कप (T20 World Cup 2026) से पहले ही अच्छी-खासी मैच प्रैक्टिस हासिल कर ली है. लेकिन किसी भी विश्व कप से पहले चली आ आ रही परंपरा के अनुसार सभी टीमों को ICC ने मेगा इवेंट से पहले टीमों को अभ्यास मैच खेलने का मौका दिया है. इसके तहत किसी के हिस्से में एक, तो किसी के हिस्से में दो प्रैक्टिस मैच आए हैं. टीम सूर्यकुमार सिर्फ एक ही मैच खेलगी. इन मैचों का भी सीधा प्रसारण किया जाएगा. आपके मन में कई सवाल आ रहे होंगे. चलिए सभी के जवाब आपके सामने हैं.

प्र: टीम इंडिया अपना वॉर्म-अप मैच किस देश के खिलाफ और कब खेलेगा?

उ: भारत अपना अभ्यास मैच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 4 फरवरी को खेलेगा.

प्र: यह मैच कहां और कितने बजे से खेला जाएगा.

उ: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ प्रैक्टिस मैच मुबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा

प्र: मैच का सीधा प्रसारण कहां होगा?

उ: भारत और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले जाने वाले मैच को आप स्टार-स्पोर्ट्स और जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.



प्र: क्या भारत की कोई और टीम भी वॉर्म-अप मैच खेल रही है?

उ: टीमों के पर्याप्त अभ्यास के लिए भारत 'ए' टीम भी वॉर्म-अप मैच खेल रही है. भारत ए दो मैच खेलेगी और इनका भी सीधा प्रसारण जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.



