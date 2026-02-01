T20 World Cup: भारत के मैच का किया बॉयकॉट, क्या पाकिस्तान कर पाएगा सुपर-8 के लिए क्वालीफाई?

विज्ञापन
Pakistan Boycott India Match: पाकिस्तानी सरकार ने कहा है कि पाकिस्तानी टीम 15 फरवरी को भारत के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 का मैच नहीं खेलेगी. हालांकि, टीम वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगी. अब सभी नजरें इस पर हैं कि आखिर इस मामले में आईसीसी क्या फैसला लेती है.

Pakistan Boycott India Match: पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भारत के खिलाफ आगामी मेंस टी20 वर्ल्ड कप मैच नहीं खेलेगी. दोनों देशों के बीच तय कार्यक्रम के अनुसार 15 फरवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में हाईवोल्टेज मैच खेला जाना था, लेकिन पाकिस्तानी सरकार ने टीम को टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी है. पाकिस्तान सरकार के बयान में इस फैसले का कोई कारण नहीं बताया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि बांग्लादेश के साथ एकजुटता दिखाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भारत के खिलाफ विश्व कप मैच का बहिष्कार करेगा.

सलमान अली आगा की अगुवाई वाली पाकिस्तानी टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत, नामीबिया, नीदरलैंड और यूएसए के साथ ग्रुप-ए में शामिल है. पाकिस्तानी टीम 7 फरवरी को कोलंबो में नीदरलैंड के खिलाफ मुकाबले के साथ अपने अभियान की शुरुआत करेगी.

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अपने विश्व कप मैच भारत से बाहर कराने की मांग की थी, लेकिन इस मांग को आईसीसी ने नहीं स्वीकारा. इसके बाद बांग्लादेश को मेंस टी20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया गया. उसके स्थान पर ग्रुप-सी में स्कॉटलैंड को शामिल किया गया है.

पाकिस्तानी सरकार के आधिकारिक 'एक्स' अकाउंट पर कहा,"इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की सरकार टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हिस्सा लेने की मंजूरी देती है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम 15 फरवरी 2026 को भारत के खिलाफ मैच के लिए मैदान पर नहीं उतरेगी."

इस हफ्ते की शुरुआत में, पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी, और तभी उन्होंने घोषणा की थी कि पाकिस्तान की भागीदारी पर अंतिम फैसला 30 जनवरी या 2 फरवरी को लिया जाएगा. हालांकि, अंतिम फैसला एक दिन पहले ही सुना दिया गया, जिससे अब इस टूर्नामेंट में एक नई समस्या सामने आ गई है, क्योंकि भारत-पाकिस्तान के बीच हाई-वोल्टेज मैच से काफी रेवेन्यू आता है.

पाकिस्तान के भारत के मैच का बॉयकॉट करने का मतलब है कि उसे भारत के खिलाफ मैच के 2 अंक नहीं मिलेंगे और उसके रन रेट में यह 20 ओवर जोड़े जाएंगे. पाकिस्तान को नीदरलैंड्स, यूएसए और नामीबिया के खिलाफ खेलना है. पिछले टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को यूएसए ने हराया था. जबकि नीदरलैंड्स भी इतनी कमजोर टीम नहीं है. अगर पाकिस्तान एक भी मैच हारा, तो उसके सुपर-8 में पहुंचने की संभावना खतरे में आ जाएगी. 

नीदरलैंड्स का आईसीसी टूर्नामेंट में बड़ी टीमों के खिलाफ उलटफेर करने का इतिहास रचा है. अगर गलती से भी पाकिस्तान अपने शुरुआती दो मैच हार गया तो उसके वर्ल्ड कप के लीग स्टेज से ही बाहर होने का खतरा होगा. पाकिस्तान पिछले टी20 वर्ल्ड कप में भी लीग स्टेज से बाहर हुआ था.

