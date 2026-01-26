विज्ञापन
विशेष लिंक

T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान सिर्फ भारत के मैच नहीं खेलेगा? पाकिस्तानी मीडिया में क्या चल रहा है

Pakistan Might Boycott India Matches: पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स की मानें तो भारत यात्रा के मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) के बीच चल रहे विवाद के बीच, पाकिस्तान 15 फरवरी को अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी भारत के खिलाफ टी20 विश्व कप 2026 मैच का बॉयकॉट कर सकता है.

Read Time: 4 mins
Share
T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान सिर्फ भारत के मैच नहीं खेलेगा? पाकिस्तानी मीडिया में क्या चल रहा है
Pakistan Might Boycott India Matches: पाकिस्तान भारत के खिलाफ नहीं खेलेगा मैच- रिपोर्ट
  • PCB अध्यक्ष मोहसिन नकवी और प्रधानमंत्री के बीच आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में भागीदारी पर महत्वपूर्ण बैठक होनी है
  • पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम घोषित कर दी है पर अंतिम निर्णय सरकार के हाथ में बताया गया है
  • बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों से भारत यात्रा से इनकार किया था जिससे आईसीसी और बीसीबी के बीच विवाद उत्पन्न हुआ
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान हिस्सा लेगा या नहीं, इसको लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बीच एक अहम बैठक होनी है. हालांकि, पाकिस्तान पहले ही टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान कर चुका है. वहीं अब पाकिस्तानी मीडिया में बड़ा दावा किया गया है. पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स की मानें तो भारत यात्रा के मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) के बीच चल रहे विवाद के बीच, पाकिस्तान 15 फरवरी को अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी भारत के खिलाफ टी20 विश्व कप 2026 मैच का बॉयकॉट कर सकता है.

मुस्तफिजुर से शुरू हुआ विवाद नहीं हो रहा खत्म

आईपीएल 2026 से पहले बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज किए जाने से शुरू हुए विवाद अभी तक खत्म नहीं हो रहा है. बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत की यात्रा नहीं करने का फैसला लिया था. इस मामले में आईसीसी ने बांग्लादेश को साफ किया था कि टी20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल में बदलाव नहीं किया जाएगा.

बांग्लादेश ने अंत तक अपने रुख में बदलाव नहीं किया था, जिसके बाद आईसीसी ने बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को टी20 वर्ल्ड कप में एंट्री दी. लगा कि यह विवाद थम गया है, लेकिन पाकिस्तान ने इस मामले को खींचने का फैसला लिया है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने पहले कहा था कि पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप में खेलेगा या नहीं इसका फैसला प्रधानमंत्री करेंगे. 

आईसीसी की सख्ती और पीसीबी ने किया टीम का ऐलान

इसके बाद रिपोर्ट्स आए कि आईसीसी ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी है. जिसके बाद पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान किया. टीम ऐलान के दौरान भी पाकिस्तान के मुख्य कोच ने साफ कहा था कि टीम खेलेगी लेगी या नहीं, इस पर आखिरी फैसला उनका नहीं होगा, बल्कि सरकार का होगा.

पाकिस्तानी टीवी जियो न्यूज ने सूत्रों के हवाले से दावा किया कि बांग्लादेश के मुद्दे पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) विरोध दर्ज कराने के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रहा है, जिसमें श्रीलंका के कोलंबो में भारत के खिलाफ खेले जाने वाले मैच में भाग न लेना भी शामिल है.

उन्होंने आगे कहा कि अगर पाकिस्तान निर्धारित मैच खेलने से इनकार करता है तो केवल दो अंक काटे जा सकते हैं, जबकि दूसरी ओर, इससे क्रिकेट निकाय को काफी वित्तीय नुकसान होगा. इसके अलावा विश्व कप में भाग लेने की स्थिति में भी बोर्ड अपने विकल्प खुले रखेगा.

'सरकार जैसा कहेगी, वैसा करेंगे'

पीसीबी ने भले ही रविवार को अपनी 15 सदस्यीय विश्व कप टीम की घोषणा कर दी हो, लेकिन अध्यक्ष ने जोर देकर कहा कि इस घोषणा को टूर्नामेंट में भागीदारी की पुष्टि नहीं माना जाना चाहिए. लाहौर में खिलाड़ियों और हेड कोच माइक हेसन के साथ एक बंद कमरे में हुई बैठक में नकवी ने बोर्ड के रुख को स्पष्ट किया.

उन्होंने कहा था, "हम सरकार की सलाह का इंतजार कर रहे हैं. सरकार जो भी फैसला लेगी, हम उसका पालन करेंगे. अगर वो नहीं चाहते कि हम विश्व कप में हिस्सा लें, तो हम नहीं जाएंगे." इस बयान ने स्पष्ट कर दिया कि पीसीबी ने गेंद सरकार के पाले में डाल दी है.

यह भी पढ़ें: हरभजन सिंह ने बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप विवाद में दखल देने के लिए मोहसिन नकवी को जमकर लताड़ा

यह भी पढ़ें: बांग्लादेश को धोखा देकर T20 वर्ल्ड कप 2026 खेलेगा पाकिस्तान? मोहसिन नकवी का बयान किस ओर कर रहा इशारा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Pakistan, T20 World Cup 2026, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now