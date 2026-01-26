हरभजन सिंह ने बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप विवाद में दखल देने के लिए मोहसिन नकवी को जमकर लताड़ा

- PCB और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जुगलबंदी दोनों देशों के क्रिकेट पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है
- आईसीसी ने बांग्लादेश को टी20 विश्व कप से बाहर कर दिया है, जिससे बीसीबी को आर्थिक नुकसान होगा
- पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने आईसीसी पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है
Harbhajan Singh Angry on Mohsin Naqvi : टी20 विश्व कप 2026 से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) की जुगलबंदी दोनों देशों के क्रिकेट पर भारी पड़ने वाली है। बांग्लादेश क्रिकेट टीम तो टी20 विश्व कप से बाहर हो चुकी है। बीसीबी को इसका बड़ा आर्थिक नुकसान होना तय है. भविष्य में आईसीसी बीसीबी पर कई कड़े प्रतिबंध भी लगा सकती है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का समर्थन करने, उसके पक्ष में बयान देने का बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है
दूसरी ओर आईसीसी द्वारा आधिकारिक रूप से बांग्लादेश को विश्व कप से बाहर करने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान की भागीदारी पर अंतिम फैसला सरकार लेगी. मोहसिन नकवी ने आईसीसी पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि बांग्लादेश के साथ अन्याय हुआ है.
हरभजन सिंह ने मोहसिन नकवी को लिया आड़े हाथों
ऐसे में भारत के पूर्व दिग्गज हरभजन सिंह ने मोहसिन नकवी को बयानबाजी को लेकर रिएक्ट किया है और माना है कि पाकिस्तान गंदे पानी में मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था. पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने PTI को बताया, "पाकिस्तान गंदे पानी में मछली पकड़ रहा था और 2 बनाम 1 का खेल खेलने की कोशिश कर रहा था, (पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के खिलाफ)."
हरभजन सिंह ने आगे कहा, "वे पहले से ही श्रीलंका में खेल रहे हैं, यह उनका मामला नहीं था, जहां आपकी ज़रूरत नहीं है, वहां दखल क्यों देना? आखिर में, बांग्लादेश क्रिकेट टीम और उसके खिलाड़ियों का ही नुकसान हो रहा है. खिलाड़ियों का वर्ल्ड कप में हिस्सा न ले पाना बहुत बड़ी बात है. वैसे भी, नकवी की धमकी बेकार हो गई क्योंकि PCB ने रविवार को वर्ल्ड कप के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी."
भारत के खिलाफ मैच नहीं खेल सकता है पाकिस्तान, पाकिस्तान का नया ड्रामा
पाकिस्तान अपने ड्रामे को रोकने का नाम नहीं ले रहा है.अब पाकिस्तानी मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान की टीम भारत के साथ 15 फरवरी को होने वाले ग्रुप मैच को नहीं खेलने का फैसला कर सकता है. सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) विरोध के अलग-अलग विकल्पों पर विचार कर रहा है और टीम के टूर्नामेंट में हिस्सा लेने पर भी सभी संभावनाओं को खुला रखेगा. रिपोर्ट के अनुसार भारत के साथ मैच न खेलने पर पाकिस्तान को सिर्फ दो पॉइंट्स का नुकसान होगा, लेकिन इससे ICC को बड़ा फाइनेंशियल नुकसान हो सकता है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं