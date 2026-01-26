मोहसिन नकवी करेंगे पाकिस्तानी PM के साथ मीटिंग, T20 वर्ल्ड कप खेलने को लेकर आज आ सकता है बड़ा फैसला?

Mohsin Naqvi Meeting With PM Shehbaz on T20 WC Participation: पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगा ये नहीं इस चर्चा पर आज विराम लग सकता है ऐसा इसलिए क्योंकि सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी आज शाम 4 बजे पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे, जिसके बाद पाकिस्तान की टी20 विश्व कप में भागीदारी को लेकर फैसला लिया जा सकता है. यह बैठक इस लिहाज से बेहद अहम है क्योंकि नकवी ने पहले ही साफ कर दिया था कि टीम की विश्व कप यात्रा पर अंतिम निर्णय पीसीबी नहीं, बल्कि पाकिस्तान सरकार लेगी.

'सरकार जैसा कहेगी, वैसा करेंगे'

पीसीबी ने भले ही रविवार को अपनी 15 सदस्यीय विश्व कप टीम की घोषणा कर दी हो, लेकिन अध्यक्ष ने जोर देकर कहा कि इस घोषणा को टूर्नामेंट में भागीदारी की पुष्टि नहीं माना जाना चाहिए. लाहौर में खिलाड़ियों और हेड कोच माइक हेसन के साथ एक बंद कमरे में हुई बैठक में नकवी ने बोर्ड के रुख को स्पष्ट किया.

उन्होंने कहा था, "हम सरकार की सलाह का इंतजार कर रहे हैं. सरकार जो भी फैसला लेगी, हम उसका पालन करेंगे. अगर वो नहीं चाहते कि हम विश्व कप में हिस्सा लें, तो हम नहीं जाएंगे." इस बयान ने स्पष्ट कर दिया कि पीसीबी ने गेंद सरकार के पाले में डाल दी है.

बैठक पर टिकी हैं निगाहें

रिपोर्ट्स के अनुसार, यह उच्च-स्तरीय बैठक स्थानीय समयानुसार आज शाम 4 बजे होने की उम्मीद है. इस बैठक में टूर्नामेंट से जुड़े विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से सुरक्षा और आईसीसी के फैसलों को लेकर पाकिस्तान के असंतोष पर चर्चा होने की संभावना है. अब सभी की निगाहें आज शाम होने वाली इस मुलाकात पर टिकी हैं, जिससे पाकिस्तान की T20 विश्व कप यात्रा की दिशा तय होगी.