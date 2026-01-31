IND vs NZ: सूर्यकुमार यादव बतौर कप्तान रचेंगे इतिहास, बस एक छक्का लगाकर मचाएंगे डबल धमाल

Suryakumar Yadav Upcoming Records IND vs NZ 5th T20I: भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान और मिस्टर 360 डिग्री सूर्यकुमार यादव इस समय शानदार फॉर्म में लौट चुके हैं, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए चौथे T20 इंटरनेशनल में वह अपनी लय को बड़े स्कोर में नहीं बदल सके. विशाखापत्तनम में खेले गए चौथे टी20 मुकाबले में सूर्यकुमार यादव सिर्फ 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, इस दौरान उनके बल्ले से महज 2 चौके निकले और वह कोई भी छक्का नहीं लगा सके. अब जब सीरीज का आखिरी मुकाबला तिरुवनंतपुरम में खेला जाना है, तो एक बार फिर सभी निगाहें SKY के बल्ले पर टिकी होंगी, क्योंकि इस मैच में वह दो बड़े ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं.

नंबर 4 पर छक्कों का रचेंगे इतिहास

टी20 क्रिकेट में नंबर 4 पोजीशन पर बल्लेबाजी करते हुए सूर्यकुमार यादव अब तक 199 छक्के जड़ चुके हैं. यानी इस खास उपलब्धि तक पहुंचने के लिए उन्हें सिर्फ एक छक्के की जरूरत है. तिरुवनंतपुरम में अगर उनके बल्ले से एक भी छक्का निकलता है, तो वह नंबर 4 पर 200 छक्के लगाने वाले चुनिंदा बल्लेबाज़ों की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे.

कप्तान के तौर पर भी रच सकते हैं इतिहास

सूर्यकुमार यादव कप्तान के रूप में भी लगातार अपनी छाप छोड़ रहे हैं. टी20 इंटरनेशनल में कप्तान रहते हुए उनके नाम फिलहाल 49 छक्के दर्ज हैं. जैसे ही वह एक छक्का और लगाते हैं, वह कप्तान के तौर पर 50 छक्के पूरे करने वाले बल्लेबाज़ों के क्लब में शामिल हो जाएंगे. सीमित मैचों में इस मुकाम तक पहुंचना उनकी आक्रामक बल्लेबाजी को दिखाता है.

सीरीज में अब भी सबसे आगे सूर्या

चौथे मैच में असफल रहने के बावजूद, इस पूरी सीरीज में सूर्यकुमार यादव का प्रदर्शन दमदार रहा है. उन्होंने अब तक चार पारियों में 21 चौके और 8 छक्कों की मदद से 179 रन बनाए हैं और वह इस सीरीज़ के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज़ बने हुए हैं. इस लिस्ट में उनके बाद अभिषेक शर्मा हैं, जिन्होंने 4 मुकाबलों में 152 रन बनाए हैं.

तिरुवनंतपुरम में छक्कों की बारिश की उम्मीद

चौथे T20 में शांत रहा सूर्या का बल्ला अब आखिरी मुकाबले में फिर गरज सकता है. उनके खेल का अंदाज स्कूप, फ्लिक और 360 डिग्री शॉट्स उन्हें किसी भी गेंदबाज के लिए बेहद खतरनाक बनाता है. अब देखना दिलचस्प होगा कि तिरुवनंतपुरम में सूर्यकुमार यादव अपने पसंदीदा अंदाज में छक्के जड़ते हुए दोनों बड़े रिकॉर्ड अपने नाम करते हैं या नहीं.