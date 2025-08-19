विज्ञापन
एशिया कप में शुभमन गिल को कैसे मिला मौका? कप्तान सूर्यकुमार यादव के बयान से मची खलबली

Suryakumar Yadav on Shubman Gill Asia Cup 2025 Squad: एशिया कप 9 सितंबर से शुरू होगा और गत चैंपियन भारत एक दिन बाद दुबई में आठ देशों के इस टूर्नामेंट में मेज़बान संयुक्त अरब अमीरात से भिड़ेगा.

Suryakumar Yadav on Shubman Gill Asia Cup 2025 Squad

Suryakumar Yadav on Shubman Gill Asia Cup 2025 Squad: टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को मंगलवार को अगले महीने होने वाले एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए भारत की टी20 टीम में शामिल किया गया, क्योंकि उन्हें खेल के सबसे छोटे प्रारूप की पिछली तीन सीरीज़ से बाहर रखा गया था. 25 वर्षीय गिल, इंग्लैंड के खिलाफ हालिया टेस्ट सीरीज़ में बल्ले से शानदार प्रदर्शन की बदौलत कप्तान सूर्यकुमार यादव के उप-कप्तान के रूप में 15 सदस्यीय टीम में लौटे हैं. शीर्ष क्रम के इस बल्लेबाज ने 754 रन बनाए और भारत की युवा टीम ने पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए पांच मैचों की सीरीज़ 2-2 से बराबर कर ली.

एशिया कप 9 सितंबर से शुरू होगा और गत चैंपियन भारत एक दिन बाद दुबई में आठ देशों के इस टूर्नामेंट में मेज़बान संयुक्त अरब अमीरात से भिड़ेगा. भारत और चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को ग्रुप ए में रखा गया है और 14 सितंबर को उनका मुकाबला होगा. इस साल की शुरुआत में अनुभवी रोहित शर्मा और विराट कोहली के संन्यास के बाद टेस्ट कप्तान बनाए गए गिल ने आखिरी बार जुलाई 2024 में टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था.

एशिया कप में शुभमन गिल के चयन पर सूर्यकुमार यादव ने कहा

"जब शुभमन गिल ने श्रीलंका में आखिरी टी20 मैच खेला था, तब वह उप-कप्तान थे. उसके बाद वह टेस्ट क्रिकेट खेलने में व्यस्त हो गए और उन्हें टी20 मैच खेलने का मौका नहीं मिला. इसलिए वह टीम में हैं और हमें उनके टीम में जगह पाने की खुशी हो रही है."

तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने भी अपने कार्यभार को नियंत्रित करने के लिए इंग्लैंड में दो मैचों से बाहर रहने के बाद टी20 रैंकिंग में वापसी की है. बुमराह का आखिरी टी20 मैच जून 2024 में बारबाडोस में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की विश्व कप खिताबी जीत थी. कोहली और रोहित ने इस जीत के बाद टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों से संन्यास ले लिया. मुंबई में एक बैठक के बाद राष्ट्रीय चयनकर्ताओं ने घोषणा की कि बुमराह बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा के साथ तेज गेंदबाजी आक्रमण का हिस्सा होंगे. अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव स्पिन आक्रमण की अगुवाई करेंगे.

टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेट कीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेट कीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह.

