वसीम अकरम ने चुने वर्तमान क्रिकेट के 3 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, जिसके खिलाफ करना चाहते हैं गेंदबाजी

Wasim Akram Vs Virat Kohli: वसीम अकरम ने ऐसे तीन बल्लेबाजों के नाम बताएं हैं जिसके खिलाफ वो आजके वर्तमान क्रिकेट में गेंदबाजी करना पसंद करते.

  • वसीम अकरम ने वर्तमान क्रिकेट में विराट कोहली को सबसे पहले गेंदबाजी के लिए चुना क्योंकि वह एक महान बल्लेबाज हैं
  • उन्होंने स्टीव स्मिथ को दूसरे नंबर पर रखा और उनकी पिच पर खेलने की शैली को चुनौतीपूर्ण बताया
  • टेस्ट क्रिकेट में जो रूट के खिलाफ गेंदबाजी करना वसीम अकरम की प्राथमिकता है क्योंकि वह टॉप बल्लेबाज हैं
Wasim Akram picks three current batsmen: स्विंग ऑफ सुल्तान के नाम से विख्यात वसीम अकरम ने वर्तमान  क्रिकेट से तीन ऐसे बल्लेबाजों का चुनाव किया है जिसके खिलाफ वो आज गेंदबाजी कर उन्हें आउट करना चाहते हैं. जियो न्यूज के यू-ट्यूब चैनल पर बात करते हुए वसीम अकरम ने उन तीन बल्लेबाजों के नाम बताए हैं. वसीम ने रोहित शर्मा का चुनाव उन ग्रेट बल्लेबाजों में नहीं किया है. वसीम ने पहले नंबर पर विराट कोहली का चुनाव किया है तो वहीं, दूसरे नंबर पर अकरम की पसंद स्टीव स्मिथ बने हैं. वहीं, टेस्ट में अकरम जो रूट के खिलाफ गेंदबाजी कर उन्हें आउट करने की कोशिश करना चाहते हैं. 

पूर्व पाक गेंदबाज ने कहा कि, "मेरे रिटायरमेंट के 20-25 साल हो गए हैं. इसिलए मैं अब ऐसी बातें नहीं सोचता हूं लेकिन यदि आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं कोहली के खिलाफ गेंदबाजी करना पसंद करूंगा. वह ग्रेट बल्लेबाज है और उसके खिलाफ गेंदबाजी करने में मुझे बड़ा मजा आएगा." इसके बाद अकरम ने स्टीव स्मिथ का नाम लिया. अकरम ने कहा कि, "जिस तरह से स्मिथ पिच पर आगे-पीछे करता है, उसका चैलेंज लेने में मुझे अच्छा लगता. फिर अगर टेस्ट की बात की जाए तो जो रूट के खिलाफ मैं गेंदबाजी करना पसंद करूंगा."

वसीम अकरम ने आगे कहा, " मैं जो रूट को टेस्ट में टॉप पर रखता हूं, और नई पीढ़ी के बल्लेबाजों की बात करूं तो मैं शुभमन गिल के खिलाफ गेंदबाजी करना पसंद करूंगा."

आज के वर्तमान क्रिकेट में उतना सफल नहीं हो पाता- वसीम अकरम

"आजके क्रिकेट में बल्लेबाजों का माइंड सेट बदल गया है. आज के बल्लेबाज अच्छी गेंदों को भी मार देते हैं. लेकिन मुझे लगता है कि मैं आजके क्रिकेट में फिट नहीं बैठता या उतना सफल नहीं हो पाता. अकरम ने आगे ये भी कहा कि, क्या पता यदि मैं आज खेल रहा होता तो शायद मैं भी इसी माहौल के लायक क्रिकेटर बन जाता."
 

