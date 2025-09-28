जिसकी फिरकी पर नाचती है पूरी दुनिया, वो आज पाकिस्तान को भी कराएगा कथक, आंकड़े देते हैं गवाही

Kuldeep Yadav, India vs Pakistan, Asia Cup 2025 Final: एशिया कप 2025 के खिताब से टीम इंडिया महज एक जीत की दूरी पर है. टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला आज (28 सितंबर) भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई स्थित दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. यहां जिस टीम को जीत मिलेगी. उसका खिताब पर कब्जा होगा. क्रिकेट प्रेमियों को अपने सदाबहार गेंदबाज कुलदीप यादव से एक और बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद है. इस आस के पीछे उनका जारी टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन है. खबर लिखे जाने तक एशिया कप के 17वें संस्करण में वह सर्वाधिक विकेट चटकाने वाले पहले गेंदबाज हैं. यही नहीं टूर्नामेंट में जब भी भारतीय टीम गंभीर परिस्थितियों में फंसी हैं. तब कप्तान ने उनकी तरफ रुख किया है. यहां उन्होंने अपने कप्तान को निराश भी नहीं किया है और नाजुक परिस्थितियों में विकेट दिलाते हुए टीम को दोबारा ट्रैक पर लाने का काम किया है.

एशिया कप 2025 में कुलदीप यादव का प्रदर्शन

एशिया कप 2025 में खबर लिखे जाने तक कुलदीप यादव ने सराहनीय प्रदर्शन किया है. उनकी उम्दा गेंदबाजी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टूर्नामेंट में उन्होंने भारतीय टीम की तरफ से कुल छह मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनको छह पारियों में 13 सफलता हाथ लगी है. UAE के खिलाफ लीग चरण में सात रन खर्च करते हुए चार विकेट चटकाने का कारनामा, जारी टूर्नामेंट के एक मैच में उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन है.

कुलदीप को रास आ रही यही दुबई की पिच

भारतीय 'चाइनामैन' स्पिनर को UAE की पिचें खूब रास आ रही हैं. वैसे भी यहां की पिचों को स्पिनरों के लिए काफी मुफीद माना जाता है. ऊपर से कुलदीप का अनुभव उन्हें यहां और मारक बना रहा है. यही वजह यही कि भारतीय क्रिकेट प्रेमी फाइनल मुकाबले में भी उनसे एक और बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद लगाए बैठे हैं.

पाकिस्तान के खिलाफ टी20 में कुलदीप का प्रदर्शन

कुलदीप यादव ने क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में पाकिस्तान के खिलाफ खबर लिखे जाने तक कुल दो टी20 मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनको दो पारियों में 12.25 की औसत से चार सफलता प्राप्त हुई है, जो उनके उम्दा प्रदर्शन का उदाहरण है.

