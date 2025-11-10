पाकिस्तान में कई उड़ानें रद्द, आखिर इंजीनियरों ने 'बगावत' क्यों कर दी है?

पाकिस्तान में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (पीआईए) और विमान इंजीनियरों के संगठन के बीच विवाद गहराने के कारण सप्ताहांत के दौरान कई उड़ान रद्द कर दी गईं. राष्ट्रीय विमानन कंपनी पीआईए ने दावा किया कि उड़ान रद्द किए जाने के कारण केवल मौसम या परिचालन संबंधी दिक्कतें थीं, जबकि ‘सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स ऑफ पाकिस्तान' (एसएएईपी) ने कहा कि जब तक “गंभीर मुद्दों” पर पीआईए प्रबंधन और संगठन के बीच बातचीत नहीं होती, तब तक उड़ान संचालन में समस्याएं बनी रहेंगी.

पीआईए के प्रवक्ता हफीज खान ने कहा कि इंजीनियरों की हड़ताल के कारण उड़ान रद्द होने की खबरें गलत और भ्रामक हैं. उन्होंने बताया, “इंजीनियरिंग कर्मचारियो की इस हड़ताल से उड़ान संचालन प्रभावित नहीं हुआ है, क्योंकि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (सीएए) और अन्य विमानन कंपनियों के सहयोग से वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि उड़ानें समय पर संचालित हो सकें.”

एयरलाइन के एक वरिष्ठ इंजीनियर काशान अहमद ने कहा कि जब तक पीआईए प्रबंधन फ्लाइट की सुरक्षा और उड़ान योग्यता को प्रभावित करने वाले गंभीर मुद्दों के समाधान के लिए एसएईपी अधिकारियों के साथ बातचीत नहीं करता, तब तक उड़ान में व्यवधान जारी रहेगा. अहमद ने कहा कि एसएईपी पाकिस्तान में हवाई सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है क्योंकि यह सभी विमानों को उड़ानों के लिए मंजूरी देता है. उन्होंने कहा कि संस्था कई महीनों से पार्ट्स की कमी, शेड्यूल की समस्या और विमान की फिटनेस की ओर इशारा कर रही थी.

उन्होंने कहा, "और हम पर एयरलाइंस के निजीकरण को बाधित करने या अपना वेतन बढ़ाने की कोशिश करने का आरोप लगाया जा रहा है."

कुछ टीवी चैनलों पर, सप्ताहांत में उड़ान रद्द होने या असामान्य देरी के कारण कराची और लाहौर के हवाई अड्डों से यात्री निकलते हुए दिखे. एक नाराज यात्री ने कहा, “जो भी विवाद है, उसे सीएए द्वारा जल्दी सुलझाया जाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान यात्री उठा रहे हैं. एसएईपी की मांगों में वेतन में वृद्धि शामिल है, जो पिछले आठ वर्षों से स्थिर है, साथ ही विमान के स्पेयर पार्ट्स का समय पर प्रावधान और बेहतर कामकाजी माहौल भी शामिल है.

