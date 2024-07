''मुझे उनकी ताकत और कमजोरियों'', कप्तान के तौर पर क्या सोचते हैं सूर्यकुमार यादव? जानें उन्हीं की जुबानी, VIDEO

Suryakumar Yadav Said On His Leadership: रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव को टी20 फॉर्मेट की कमान सौंपी गई है. हालांकि टीम अनाउंस होने से पूर्व ऐसा महसूस हो रहा था कि ब्लू टीम एक नए कप्तान हार्दिक पंड्या बन सकते हैं. क्योंकि रोहित शर्मा की अगुआई के दौरान वह टीम इंडिया के उप कप्तान थे. इसके अलावा उनकी गैरमौजूदगी में वही टीम की अगुवाई किया करते थे. मगर उनके फिटनेस संबंधी समस्याओं को देखते हुए बीसीसीआई की चयन समिति को एक टिकाऊ विकल्प सोचने पर मजबूर कर दिया. यही मुख्य वजह रही कि जब गंभीर और अगरकर ने नए कप्तान का ऐलान किया तो उनका नाम गायब था.

भारत के नए कप्तान बनने के बाद सूर्यकुमार यादव का एक पुराना वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें वह एक कप्तान के तौर पर अपनी मानसिकता के बारे में बात करते हुए नजर आ रहे हैं.

