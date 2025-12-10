कप्तान सूर्यकुमार यादव टीम इंडिया के लिए बोझ बने, टी-20 वर्ल्ड कप से पहले गौतम गंभीर को दे रहे टेंशन

Suryakumar Yadav's Poor Run Raises Concern for India: क्या करे, क्या ना करे, ये कैसी मुश्किल, हाए... गौतम के सामने एक गंभीर समस्या है. समस्या कप्तान सूर्यकुमार यादव के रूप में हैं. हाल के समय में खासकर टी-20 में भारतीय टीम और कोच गौतम गंभीर को सबसे बड़ा झटका सूर्यकुमार यादव ने दिया. सूर्या इस साल लगातार फ्लॉप हो रहे हैं. बल्लेबाज के तौर पर सूर्या का फ्लॉप होना भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर को टेंशन दे रहा होगा. अगले साल टी-20 वर्ल्ड कप खेला जाने वाला है. उससे पहले सूर्या का रन न बनाना यकीनन टीम इंडिया पर बोझ सा बन गया है. सूर्या इस साल लगातार फ्लॉप हो रहे हैं. बल्लेबाज के तौर पर सूर्या का फ्लॉप होना भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर को टेंशन दे रहा होगा.

कोच गौतम गंभीर के लिए टेंशन हैं सू्र्यकुमार यादव

जब सूर्या पहले टी-20 मैच में आउट हुए तो सीधे अपने कोच गंभीर के पास गए और काफी देर तक बात करते नजर आए. गंभीर, कप्तान को कुछ समझाते हुए नजर आ रहे थे, दोनों की बातचीत को देखकर यह समझा जा सकता था कि कोच सूर्या को लेकर टेंशन ले रहे हैं. ऐसा हो भी क्यों न, अगले साल टी-20 वर्ल्ड कप खेला जाने वाला है. उससे पहले सूर्या का रन न बनाना यकीनन टीम इंडिया पर बोझ सा बन गया है. उन्होंने इस साल एक भी फिफ्टी नहीं बनाई है. उनका अब तक का सबसे बड़ा स्कोर नाबाद 47 रन है, जो उन्होंने एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ बनाया था. सूर्या ने 2025 में 16 पारियों में 15.07 की औसत से सिर्फ 196 रन बनाए हैं.उनका स्ट्राइक रेट भी गिरा है, और उनके रन 126.45 के स्ट्राइक रेट से आ रहे हैं.. इस साल T20I में कम से कम 50 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ियों में सूर्या का औसत सबसे कम है.

2025 में T20I में सबसे कम औसत वाले भारतीय बल्लेबाज (कम से कम 50 रन)

सूर्यकुमार यादव – 196 रन, औसत 15.07

संजू सैमसन – 185 रन, औसत 18.50

अक्षर पटेल – 139 रन, औसत 19.85

शिवम दुबे – 159 रन, औसत 22.71

हार्दिक पांड्या – 160 रन, औसत 22.85

सूर्या का खराब फॉर्म दे रहा टेंशन