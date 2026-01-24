चांदनी रात में चमके सूर्या, वर्ल्ड कप से पहले सुपर फॉर्म में आ गई टीम इंडिया

जी हां, हैदराबाद में ही 14 महीने पहले कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ 35 गेंदों पर 75 रनों की पारी खेलकर सबका दिल जीता था. हैदराबाद से रायपुर में अपने अंदाज़ में आने में सूर्या को 14 महीने का वक्त लगा. SKY देर आए पर दुरुस्त आए. सूर्या ने रायपुर में जो कारनामा किया और वो भी टी-20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले वो काबिले तारीफ़ है. सूर्या ने सिर्फ़ 37 गेंदों पर 9 चौके और 4 छक्के लगाकर 222 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की और नाबाद 82 रन बनाकर 200 से बड़े लक्ष्य के लिए रिकॉर्ड सबसे तेज़ चेज़ के सहारे टीम इंडिया को जीत दिलाई.

टर्बनेटर हुए SKY से गदगद!

कप्तान सूर्यकुमार यादव की पारी से टर्बनेटर ओतप्रोत दिखे. STAR SPORTS पर कॉमेन्ट्री करते हुए हरभजन सिंह कहते हैं, “किसी भी फॉर्मैट में क्रिकेट में वापसी करना बेहद मुश्किल होता है. इस फॉर्मैट में तो और भी मुश्किल है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही फ़ॉर्मैट खेला जा रहा है. सूर्या ने अपनी अप्रोच और सोच में बदलाव किया, ज़बरदस्त मेहनत की लेकिन अपने खेलने का अंदाज़ नहीं बदला. ऐसी ही वापसी ईशान किशन ने भी की. मैं इनकी वापसी से बहुत खुश हूं.”

भज्जी ने इस बेहतरीन पारी में सूर्या के बैटिंग स्टाइल की भी जमकर तारीफ़ की. टर्बनेटर ने कहा, “सूर्या ने नागपुर में पिछली पारी में 22 गेंदों पर 32 रन बनाए तो उनका पुराना टच दिखा. मगर इस पारी में सूर्या अपने पुराने अंदाज़ में दिखे. उन्होंने कवर्स में क्रिकेटिंग शॉट लगाए और जो उनको मिस्टर 360 डिग्री कहा जाता है उस अंदाज़ में हर कोने में शॉट्स लगाए. विकेट के पीछे तो वो सिर्फ़ घूम जाते हैं तो गेंद पीछे चली जाती है और वो देखते भी नहीं हैं. वो, उनके दोस्त, उनके क़रीबी लोग ही जानते हैं कि उन्होंने इस पारी के लिए कितनी मेहनत की है.”



101वें गेम को बनाया यादगार

कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इससे पहले अपनी अर्द्धशतकीय पारी 14 महीने और 23 पारियों के पहले लगाई लगाई थी. रायपुर में 36 साल के SKY ने अपना 139वां अंतर्राष्ट्रीय और 101वां अंतर्राष्ट्रीय टी-20 मैच खेला.

सूर्यकुमार यादव का प्रदर्शन:

टी-20 रन 100/50 4/6 स्ट्राइक रेट करियर में (101) 2902 4/22 264/160 163 रायपुर में आज (01) 82* 0/1 9/4 222

23 पारियों के बाद हाफ़ सेंचुरी

मैच के बाद प्रेज़ेन्टेशन के दौरान सूर्या ने अपनी बैटिंग के बजाए ज़्यादातर ईशान किशन और टीम की बात की. सूर्या ने कहा, “पता नहीं ईशान किशन आज लंच में क्या खाकर आए थे. 6 रन पर 2 विकेट के बाद भी वो जिस अंदाज़ में बैटिंग (32 गेंदों पर 76 रन, 11 चौके, 4 छक्के) करते रहे वो अविश्वसनीय है.”

SKY ने ये भी कहा, “मैं बीच में उनसे ख़फ़ा हो गया था कि उन्होंने पावर प्ले में मुझे बैटिंग का मौक़ा नहीं दिया. लेकिन मुझे संभलने का वक्त मिल गया. मैं खुश हूं और टीम खुश है. मैं टीम को वर्ल्ड कप तक ऐसे ही रखना चाहता हूं.”

सूर्या ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि पिछली हाफ़ सेंचुरी उनके बल्ले से 14 महीने पहले आई थी. उन्होंने सीरीज़ से पहले कहा था कि उन्हें पता है कि उनके बल्ले से रन नहीं आ रहे और जबतक टीम जीत रही है उन्हें अपनी बैटिंग को लेकर फ़िक्र नहीं है. न्यूज़ीलैंड से टेस्ट और वनडे सीरीज़ हारने के बाद सूर्या का फॉर्म में आना और किवी टीम को सीरीज़ में शिकस्त के करीब ले जाना कप्तान सूर्या, टीम मैनेजमेंट और भारतीय फ़ैन्स के लिए किसी तोहफ़े से कम नहीं.

धोनी, रोहित की लीग में शामिल होने का मौक़ा

वर्ल्ड कप में भारत (2007, 2024), इंग्लैंड (2010, 2022) और वेस्ट इंडीज़ (2012, 2016) ने 2-2 बार ख़िताब अपने नाम किये हैं. अगर कप्तान सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया टी-20 वर्ल्ड कप का ख़िताब जीतती है तो एमएस धोनी और रोहित शर्मा के बाद ये ख़िताब जीतने वाले वो तीसरे भारतीय कप्तान बन जाएंगे.

यही नहीं भारत सबसे ज़्यादा तीन बार टी-20 वर्ल्ड कप ख़िताब जीतने वाला अकेला देश बन सकता है. घरेलू मैदान पर टी-20 वर्ल्ड कप का ख़िताब जीतने और डिफेंडिंग चैंपियन रहते हुए ये ख़िताब को जीतने का कारनामा भी पहली बार होगा.

