अभिषेक, रोहित, सूर्या, राहुल नहीं, अब न्यूजीलैंड के खिलाफ इस रिकॉर्ड के लिए देशवासी ईशान किशन को रखेंगे याद

ईशान किशन (Ishan Kishan) ने इतिहास रच दिया है. वह न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं. उनसे पहले यह विशेष उपलब्धि अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) के नाम दर्ज थी. जिन्होंने नागपुर में न्यूजीलैंड के खिलाफ 22 गेंदों में फिफ्टी जड़ी थी. मगर आज (23 जनवरी 2026) रायपुर में केवल 21 गेंदों में अर्धशतक जड़ते हुए यह बड़ा रिकॉर्ड ईशान किशन ने अपने नाम कर लिया है. अब वह भारत की तरफ से न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं.

न्यूजीलैंड के खिलाफ T20I में भारत की तरफ से सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी

21 गेंद - ईशान किशन - रायपुर - 2026

22 गेंद - अभिषेक शर्मा - नागपुर - 2026

23 गेंद - केएल राहुल - ऑकलैंड - 2020

23 गेंद - रोहित शर्मा - हैमिल्टन - 2020

23 गेंद - सूर्यकुमार यादव - रायपुर - 2026

रायपुर में खूब चला किशन का बल्ला

रायपुर में ईशान किशन एक अलग ही अंदाज में नजर आए. मैच के दौरान उन्होंने पहले 21 गेंदों में अर्धशतक जड़ा. उसके बाद विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 32 गेंद में 237.50 की स्ट्राइक रेट से 76 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से 11 चौके और चार खूबसूरत छक्के देखने के मिले. सोढ़ी के गेंद पर वह बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में आउट हुए.

ईशान किशन का T20I क्रिकेट करियर

ईशान किशन ने देश के लिए खबर लिखे जाने तक 33 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 33 पारियों में 25.13 की औसत से 804 रन निकले हैं. किशन के नाम टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में छह अर्धशतक दर्ज है.

