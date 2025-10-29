विज्ञापन
IND vs AUS: सूर्यकुमार यादव का T20I में तहलका, रोहित शर्मा का महारिकॉर्ड तोड़ रचा इतिहास, ऐसा करने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज

Suryakumar Yadav record: पहले टी-20 में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इतिहास रच दिया है सूर्या ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

Suryakumar Yadav record in T20I: सूर्यकुमार यादव ने रचा इतिहास
  • सूर्यकुमार यादव टी-20 इंटरनेशनल में 150 छक्के लगाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बने हैं
  • रोहित शर्मा के नाम टी-20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा 205 छक्के लगाने का विश्व रिकॉर्ड दर्ज है
  • सूर्यकुमार यादव टी-20 इंटरनेशनल में ओवरऑल सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले दुनिया के पांचवें बल्लेबाज बन गए हैं
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Suryakumar Yadav record: भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पहले टी-20 मैच में दो छक्का लगाते ही एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम करने में सफल हो गए हैं. सूर्यकुमार यादव टी-20 इंटरनेशनल में 150 छक्के लगाने वाले भारत के दूसरे बल्लेबाज बन  गए हैं. बता दें कि रोहित शर्मा के नाम टी-20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्का लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. रोहित ने T20I में कुल 205 छक्के लगाए हैं. वहीं, सूर्या टी-20 इंटरनेशनल में ओवरऑल सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले दुनिया के पांचवें बल्लेबाज बन गए हैं. 

टी-20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले बल्लेबाज

रोहित शर्मा- 205
मोहम्मद वसीम- 187
मार्टिन गप्टिल- 173
जोस बटलर- 172
सूर्यकुमार यादव- 150*

इसके अलावा सूर्यकुमार यादव टी-20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 150 छक्का लगाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज हैं. ऐसा कर सूर्या ने रोहित का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. रोहित ने 150 टी-20 इंटरनेशनल छक्का 111 पारी में पूरा करने में सफल रहे थे. वहीं, सबसे तेज 150 छक्के लगाने  का विश्व रिकॉर्ड मुहम्मद वसीम के नाम है. वसीम ने 66 पारी में इस कारनामें को अंजाम दिया था. वहीं, सूर्या ने 86 पारी में 150 टी-20 इंटरनेशनल छक्का लगाने में सफलता हासिल कर ली है. 

T20I में सबसे तेज 150 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज

66 पारियां: मुहम्मद वसीम
86 पारियां: सूर्यकुमार यादव
101 पारियां: मार्टिन गुप्टिल
111 पारियां: रोहित शर्मा
120 पारियां: जोस बटलर

मैच की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ मनुका ओवल में जारी पहले टी20 मैच में टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला लिया था. ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे सीरीज 1-2 से गंवाने के बाद टीम इंडिया 5 मुकाबलों की टी20 सीरीज में हार का बदला लेने उतरी है. बारिश ने मैच में खलल डाला है जिसके कारण मैच अब 18-18 ओवर का खेला जा रहा है. 

टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव के हाथों में है, जबकि मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलियाई टीम का जिम्मा संभाल रहे हैं। जसप्रीत बुमराह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे टीम का हिस्सा नहीं थे। अब टी20 टीम में यह अनुभवी तेज गेंदबाज अपना जलवा बिखेरने को तैयार है. भारतीय कप्तान ने बताया कि टॉस जीतने पर वह पहले बल्लेबाजी ही चुनना पसंद करते। टीम में अभिषेक शर्मा के साथ शुभमन गिल की जोड़ी को शामिल किया गया है. संजू सैमसन विकेटकीपर की भूमिका में नजर आएंगे.

भारत की प्लेइंग इलेवन : अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह

ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन: मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रेविस हेड, जोश इंगलिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, मिचेल ओवेन, मार्कस स्टोइनिस, जोश फिलिप, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, मैथ्यू कुहनेमैन और जोश हेजलवुड

