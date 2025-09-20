विज्ञापन
Asia Cup 2025: विराट कोहली का महारिकॉर्ड टूटा, सूर्यकुमार यादव ने रचा इतिहास, विश्व क्रिकेट चौंका

Suryakumar Yadav record in T20I as Captain: इस मैच को जीतने के साथ ही भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एक खास रिकॉर्ड कप्तान के तौर पर बना दिया है.

Suryakumar Yadav record vs Virat Kohli: सूर्या ने रचा इतिहास
  • भारत ने शेख जायद स्टेडियम, अबू धाबी में एशिया कप के ग्रुप स्टेज मुकाबले में ओमान को 21 रन से हराया
  • ओमान के कप्तान जतिंदर सिंह और आमिर कलीम ने मजबूत शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 56 रन जोड़े
  • आमिर कलीम ने 64 रन बनाए जबकि हम्माद मिर्जा ने तेज़ी से 51 रन बनाकर टीम को संभाला
Suryakumar Yadav record: भारतीय क्रिकेट टीम ने शेख जायद स्टेडियम, अबू धाबी में खेले गए एशिया कप के ग्रुप स्टेज के अपने आखिरी मुकाबले में ओमान को 21 रन से हरा दिया (Asia Cup 2025 , India vs Oman, 12th Match). ओमान इस मैच में हारी जरूर लेकिन उनके बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की कड़ी परीक्षा ली। अगर कप्तान जतिंदर की पारी धीमी नहीं होती, तो शायद परिणाम कुछ और हो सकता था.189 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ओमान के सलामी बल्लेबाजों कप्तान जतिंदर सिंह और आमिर कलीम ने मजबूत शुरुआत दी। दोनों ने पहले विकेट के लिए 8.3 ओवर में 56 रन जोड़े. कप्तान जतिंदर 33 गेंद पर 32 रन बनाकर कुलदीप यादव का शिकार बने.  

इसके बाद आमिर कलीम और हम्माद मिर्जा ने दूसरे विकेट के लिए 93 रन की साझेदारी की. यह जोड़ी भारत के लिए खतरनाक दिथ रही थी, लेकिन हर्षित राणा ने कलीम को आउट कर यह साझेदारी तोड़ी.  वह 46 गेंद पर 2 छक्के और 7 चौके की मदद से 64 रन बनाकर आउट हुए. हम्माद मिर्जा ने भी अर्धशतक लगाया. वह 33 गेंद पर 51 रन बनाकर हार्दिक पांड्या का शिकार बने. अर्शदीप ने विनायक शुक्ला को आउट कर टी20 अंतर्राष्ट्रीय में अपना 100वां विकेट लिया। ओमान ने 4 विकेट पर 167 रन बनाए और 21 रन से मैच हारी.

सूर्यकुमार यादव ने रचा इतिहास (Suryakumar Yadav)

इस मैच को जीतने के साथ ही भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एक खास रिकॉर्ड कप्तान के तौर पर बना दिया है. सूर्या अब 25 टी-20 इंटरनेशनल में कप्तानी करने के बाद सबसे ज्यादा जीत हासिल करने वाले कप्तान बन गए हैं. ऐसा कर सूर्या ने रोहित शर्मा की बराबरी कर ली है. रोहित ने भी 25 मैचों में कप्तानी करने के बाद 21 मैचों में कप्तान के तौर पर जीत हासिल की थी. वहीं, अब सूर्या ने भी 25 टी-20 इंटरनेशनल में कप्तानी करने के बाद 21 मैचों में जीत हासिल की है. बता दें कि इस मामले में कोहली ने 15 और धोनी ने बतौर कप्तान 13 मैचों में जीत हासिल करी थी. 

भारतीय कप्तान के रूप में 25 T20I के बाद सबसे ज्यादा जीत (Wins after 25 T20Is as Indian Captain)

21: सूर्यकुमार यादव
21: रोहित शर्मा
15: विराट कोहली
13: एमएस धोनी

