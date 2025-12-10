Suryakumar Yadav: बल्ले से फ्लॉप लेकिन कप्तानी में सुपरहिट, अबतक कोई सीरीज़ नहीं हारे कप्तान सूर्यकुमार, ऐसा है रिकॉर्ड

Suryakumar Yadav T20I Captaincy Record: कटक में दक्षिण अफ़्रीका के ख़िलाफ़ पहला टी-20 जीतने के बाद कई दिग्गज भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव की तारीफ़ कर रहे हैं. पूर्व दक्षिण अफ़्रीकी तेज़ गेंदबाज़ डेल स्टेन ने SKY की कप्तानी की तारीफ़ करते हुए कहा है कि उनकी कप्तानी फ्लेक्सिबल और सुरक्षित है जिसकी वजह से टीम इंडिया आसानी से जीत रही है. बतौर कप्तान सूर्यकुमार यादव का रिकॉर्ड भी शानदार है. लेकिन उनकी अपनी बल्लेबाज़ी उनके कद के मुताबिक चलती नहीं नज़र आ रही.

डेढ़ साल में 2 हाफ़ सेंचुरी

सूर्यकुमार यादव को रोहित शर्मा के बाद टी-20 टीम का कप्तान बनाया गया. तबसे लेकर अबतक टीम इंडिया ने टी-20 में कोई सीरीज़ नहीं गंवाई. लेकिन उनकी बल्लेबाज़ी को लेकर भी वैसी ही बात नहीं कह सकते.

2024 वर्ल्ड कप के बाद से SKY ने 28 मैचों में 20 (19.36) से भी कम के औसत से 426 रन बनाए हैं. ये आंकड़ा इसलिए चौंकानेवाला है क्योंकि SKY ने अबतक खेले गए 96 टी-20 मैचों में 36.39 के औसत और 164+ के स्ट्राइक रेट से 4 शतक और 21 अर्द्धशतक के सहारे 2766 रन बनाए हैं.

वर्ल्ड कप टी-20 की जीत के बाद 28 मैचों में SKY के नाम 2 हाफ़ सेंचुरी हैं. इन 28 पारियों में 12 बार उनका स्कोर 10 से भी कम रहा है. अपनी आख़िरी अर्द्धशतकीय पारी उन्होंने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ हैदराबाद में अक्टूबर 2024 में खेली थी. भारत बनाम द.अफ़्रीका सीरीज़ में उनके बल्ले से फ़ैन्स उन्हें उनके पुराने फॉर्म में देखना चाहेंगे.

कप्तानी में ज़बरदस्त रिकॉर्ड

सूर्यकुमार का बतौर कप्तान शानदार रिकॉर्ड रहा है और अबतक उन्हें इस फॉर्मैट में किसी हार का सामना नहीं करना पड़ा है.

बतौर कप्तान SKY का प्रदर्शन

ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से हराया

दक्षिण अफ़्रीका से 1-1 से ड्रॉ

श्रीलंका को 3-0 से हराया

द.अफ़्रीका को 3-1 से हराया

इंग्लैंड को 4-1 से हराया

एशिया कप चैंपियन

ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराया

दक्षिण अफ़्रीका से 1-0 से आगे*

दो महीने बाद 7 फरवरी से शुरू होने वाले वर्ल्ड कप तक SKY की फॉर्म में वापसी ना सिर्फ़ टीम इंडिया को बेहद ताक़तवर बना देगी, बल्कि टीम इंडिया की लगातार दूसरे वर्ल्ड कप ख़िताब के लिए भी सबसे मज़बूत दावेदार के तौर पर टूर्नामेंट में कदम रखेगी.

