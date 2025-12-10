IND vs SA: 'मैंने टॉस के समय कहा था...', धमाकेदार जीत से गद-गद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने जीत के बाद दिया बड़ा बयान

Suryakumar Yadav on Win vs South Africa: भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ बाराबती स्टेडियम में खेले गए टी20 सीरीज के पहले मुकाबले को 101 रन से अपने नाम किया. इसी के साथ टीम इंडिया ने पांच मुकाबलों की सीरीज में 1-0 से लीड बना ली है. टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने निर्धारित ओवरों में 6 विकेट खोकर 175 रन बनाए. भारतीय टीम 17 के स्कोर तक अपने 2 विकेट गंवा चुकी थी. यहां से अभिषेक शर्मा ने तिलक वर्मा के साथ टीम को संभाला. अभिषेक ने 17 रन, जबकि तिलक वर्मा ने 26 रन का योगदान टीम के खाते में दिया.

जीत के बाद सूर्यकुमार यादव ने कहा

मैंने टॉस के समय कहा था कि हम 50-50 पर थे, लेकिन पहले बैटिंग करके हम बहुत खुश थे. जब आप देखते हैं कि पिच ने क्या किया और आखिर में आपने क्या हासिल किया तो वो है 175 रन और फिर सचमुच 101 रन से मैच जीतना लेना तो आपने इसके बारे में सोचा भी नहीं होगा. मेरा मतलब है बिल्कुल 48 पर 3 विकेट और फिर वहां से 175 रन तक पहुंचना जिस तरह से हार्दिक ने बैटिंग की और अक्षर-तिलक ने अच्छी बैटिंग की और आखिरी में जितेश ने आकर अपना रोल निभाया, मुझे लगता है कि यह बहुत जरूरी था.

हमने सोचा था कि हम 160 तक पहुंच जाएंगे

सूर्या ने आगे कहा, हमने सोचा था कि हम 160 के स्कोर तक पहुंच जाएंगे, लेकिन फिर 175 रन तो अविश्वसनीय था. 7-8 बैटर के साथ ऐसे दिन आएंगे जब 2-3 बैटर का दिन नहीं होगा, लेकिन फिर बाकी 4 बैटर इसे कवर कर लेंगे और उन्होंने इसे कवर किया. सूर्या ने कहा की जिस भूमिका में हार्दिक दिखें शायद अगले गेम में आप किसी और को इसे कवर करते हुए देखेंगे. T20 क्रिकेट को लेकर कप्तान ने कहा की इसमे ऐसे ही चलता है और हम चाहते हैं कि हर कोई ऐसे ही खेले. हम चाहते हैं कि हर कोई निडर रहे और अपनी बैटिंग का मजा ले.

अर्शदीप और बुमराह शुरुआत में बॉलिंग के लिए परफेक्ट

सूर्या ने गेंदबाजी को लेकर कहा की मुझे लगता है कि अर्शदीप और बुमराह शुरुआत में बॉलिंग करने के लिए परफेक्ट बॉलर थे. जिस तरह से वो टॉस जीतकर पहले बॉलिंग कर रहे थे, जिस तरह से वो नई बॉल डाल रहे थे, मुझे लगता है कि अर्शदीप और बुमराह बेहतर ऑप्शन थे, लेकिन फिर बाद में हार्दिक आए वो चोट से उबर कर वापस आए है, उनका भी ध्यान रखना जरूरी था और जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की, मैं उससे बहुत खुश हूं.

भारत की बल्लेबाजी से कप्तान सूर्या गदगद

मेरा मतलब है पहले बैटिंग करते हुए 3 विकेट पर 48 रन और फिर 7 से 15 ओवर तक लगभग 90-91 रन बनाना और फिर आखिरी पांच ओवर में 40-44 रन बनाकर 175 तक पहुंचना मुझे लगता है कि यह सच में तारीफ़ के काबिल था. जिस तरह से हमने बॉलिंग की, हमारे पास जितने ऑप्शन थे, मुझे लगता है कि 175 का स्कोर काफी अच्छा था.

मैच की बात करें तो हार्दिक पंड्या छठे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे थे. उन्होंने 28 गेंदों में 4 छक्कों और 6 चौकों की मदद से नाबाद 59 रन बनाए. इनके अलावा, अक्षर पटेल ने 26 रन का योगदान टीम के खाते में दिया. पंड्या श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप 2025 के दौरान चोटिल हुए थे, जिसके बाद वह इस मुकाबले में पहली बार टीम इंडिया की ओर से खेलते नजर आए.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ 0-2 से टेस्ट सीरीज गंवाने के बाद बाद भारत ने तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम की. अब भारत का लक्ष्य पांच मुकाबलों की टी20 सीरीज पर भी कब्जा करना है. दोनों देश न्यू चंडीगढ़ में 11 दिसंबर को सीरीज का दूसरा मैच खेलेंगे.

(IANS इनपुट के साथ)