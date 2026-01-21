'अभिषेक छोटी छोटी...', जीत के बावजूद खुश नहीं हैं कप्तान सूर्यकुमार यादव, वर्ल्ड कप से पहले बताई कमजोरी

Suryakumar Yadav Indian Captain Statement After Victory Against New Zealand In 1st T20I: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला 21 जनवरी 2026 को नागपुर में खेला गया. जहां भारतीय टीम लक्ष्य का बचाव करते हुए 48 रनों के बड़े अंतर से जीत हासिल करने में कामयाब रही. विपक्षी टीम के खिलाफ मिली इस जीत के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव काफी खुश नजर आए. मैच के बाद उन्होंने अपना विचार साझा करते हुए कहा, 'जब हम बल्लेबाजी के दौरान अच्छा स्कोर खड़ा करते हैं और ओस गिरने के दौरान लक्ष्य का बचाव करते हैं तो यह एक प्लस प्वाइंट है. टीम के लिए यह कॉम्बिनेशन काम कर रहा है. जब मैं बल्लेबाजी के लिए उतरा तो अच्छा महसूस कर रहा था. मैं पहले भी कहता आया हूं कि नेट्स में मैं अच्छी बल्लेबाजी कर रहा हूं. आज बल्ले से रन भी आए. ओस बहुत ज्यादा थी, लाइट्स भी थी. फील्डिंग एक ऐसा एरिया है जहां हमें सुधार करने की जरूरत है. अभिषेक छोटी छोटी चीजें करने पर ध्यान दे रहे हैं. जिसका उन्हें परिणाम मिल रहा है.'

नागपुर में भारत को मिली जीत

पांच मैंचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज नागपुर में खेला गया. जहां भारतीय टीम टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 238/7 रन बनाने में कामयाब हुई थी. पारी का आगाज करते हुए अभिषेक शर्मा सर्वोच्च स्कोरर रहे. जिन्होंने 35 गेंद में 240.00 की स्ट्राइक रेट से 84 रन की सर्वाधिक अर्धशतकीय पारी खेली. उनके अलावा रिंकू सिंह ने 20 गेंद में नाबाद 44 और कैप्टन सूर्यकुमार यादव ने 22 गेंदों में 32 रनों का योगदान दिया.

भारत की तरफ से जीत के लिए मिले 239 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की टीम 20 ओवरों में 190/7 रन तक ही पहुंच पाई. चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए ग्लेन फिलिप्स सर्वोच्च स्कोरर रहे. जिन्होंने 40 गेंदों में 78 रनों का योगदान दिया. उनके अलावा मार्क चैपमैन 24 गेंद में 39 रन बनाने में कामयाब रहे. मगर वह भी अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके.

पहले टी20 में इन गेंदबाजों का रहा जलवा

पहले टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड की तरफ से जेकब डफी और काइल जेमीसन ने क्रमशः दो-दो सफलता प्राप्त की. उनके अलावा क्रिस्टियन क्लार्क, ईश सोढ़ी और मिचेल सैंटनर ने एक विकेट चटकाए.

वहीं भारत की तरफ से वरुण चक्रवर्ती और शिवम दुबे ने दो-दो सफलता प्राप्त की. उनके अलावा अक्षर पटेल, हार्दिक पंड्या और अर्शदीप सिंह के खाते में एक-एक विकेट आए.

