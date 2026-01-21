विज्ञापन
सूर्यकुमार यादव ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के क्लब में मारी एंट्री, नागपुर में बनाया 'डबल' रिकॉर्ड

सूर्यकुमार यादव ने नागपुर में 'डबल' रिकॉर्ड बनाया है. वह भारत की तरफ से 100 टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच के साथ-साथ 9000 रन बनाने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए हैं.

सूर्यकुमार यादव ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के क्लब में मारी एंट्री, नागपुर में बनाया 'डबल' रिकॉर्ड
Suryakumar Yadav
  • सूर्यकुमार यादव भारतीय पुरुष टीम के लिए टी20 इंटरनेशनल में 100 मैच खेलने वाले चौथे खिलाड़ी बने हैं
  • इससे पहले रोहित शर्मा, हार्दिक पंडया और विराट कोहली ही टी20 में 100 या उससे अधिक मैच खेल चुके थे
  • सूर्यकुमार यादव ने टी20 क्रिकेट में भारत के लिए 9000 रन बनाने वाले चौथे बल्लेबाज का स्थान हासिल किया है
सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने इतिहास रच दिया है. वह भारतीय पुरुष टीम की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 मैच खेलने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए हैं. उनसे पहले यह विशेष उपलब्धि केवल तीन बल्लेबाजों के नाम दर्ज थी. जिसमें रोहित शर्मा, हार्दिक पंडया और विराट कोहली का नाम शामिल था. मगर नागपुर में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टी20 मुकाबला खेलते हुए वह भी इस क्लब में शामिल हो गए हैं. खबर लिखे जाने तक रोहित शर्मा ने 159, हार्दिक पंडया और विराट कोहली ने क्रमशः 125-125 और सूर्यकुमार यादव ने 100 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. रोहित और विराट टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं.

भारत की तरफ से 100 या 100 से ज्यादा T20I मैच खेलने वाले खिलाड़ी 

159 मैच - रोहित शर्मा 
125 मैच - हार्दिक पंडया 
125 मैच - विराट कोहली
100 मैच - सूर्यकुमार यादव 

भारत की तरफ से टी20 क्रिकेट में 9,000 रन बनाने वाले चौथे खिलाड़ी बने सूर्यकुमार 

यहीं नहीं सूर्यकुमार यादव भारत की तरफ से टी20 क्रिकेट में 9,000 रन बनाने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए हैं. कैप्टन सूर्या के अलावा विराट कोहली (13,543), रोहित शर्मा (12,248) और शिखर धवन (9,797) ने 9000 से अधिक टी20 रन बनाए हैं. 2010 से खबर लिखे जाने तक सूर्यकुमार यादव ने कुल 347 टी20 मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 321 पारियों में 9007 रन निकले हैं. 

भारत की तरफ से टी20 में 9000 से अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज 

13,543 रन - विराट कोहली 
12,248 रन - रोहित शर्मा 
9,797 रन - शिखर धवन
9007 रन - सूर्यकुमार यादव

