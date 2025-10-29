दिल मांगे रन कैप्टन! क्या आज हट पाएगा सूर्या पर छाया ग्रहण? पिछली 16 पारियों का प्रदर्शन देख पीट लेंगे माथा

- सूर्यकुमार यादव पिछले 16 पारियों में अर्धशतक लगाने में असफल रहे हैं, जो उनकी खराब फॉर्म को दर्शाता है
Suryakumar Yadav, India vs Australia: भारतीय टीम के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव के सितारे इन दिनों गर्दिश में चल रहे है. कप्तानी में जरूर टीम उनकी देखरेख में जीत की पटरी पर सरपट दौड़ रही है. मगर बल्लेबाजी में वह लगातार फ्लॉप साबित हो रहे हैं. उनके खराब प्रदर्शन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 16 टी20 पारियों में वह एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाए हैं. 35 वर्षीय सूर्या के बल्ले से पिछली बार अर्धशतक 12 अक्टूबर 2024 को बांग्लादेश के खिलाफ हैदराबाद में निकला था. उस दौरान उनके बल्ले से 75 रन की अर्धशतकीय देखने को ंमिली थी. जिसमें 8 चौके और 5 छक्के शामिल थे. उसके बाद से वह एक अर्धशतक के लिए जूझ रहे हैं.
पिछले 16 पारियों में 47* रन है सर्वोच्च पारी
पिछली 16 पारियों में सूर्यकुमार यादव की सर्वोच्च पारी नाबाद 47 रनों की रही है, जो उन्होंने हाल ही में संपन्न हुए एशिया कप 2025 के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ खेली थी. इस मुकाबले में उन्होंने विपक्षी टीम की तरफ से मिले लक्ष्य का पीछा करते हुए यह उम्दा पारी खेली थी. उस दौरान क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से 5 चौके और 1 छक्का देखने को मिला था.
16 पारियों में बना पाए हैं महज 126 रन
आपको जानकर हैरानी होगी की मैदान में छक्के-चौकों के लिए मशहूर सूर्यकुमार यादव पिछले 16 मुकाबलों में केवल 126 रन बना पाए हैं. इस दौरान उन्हें 2 बार बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला है. पिछली 16 पारियों में वह 2 बार नाबाद रहे हैं. 5 बार डबल डिजिट में, जबकि 9 बार सिंगल डिजिट में पवेलियन लौटे हैं. क्रिकेट प्रेमियोंं को उम्मीद है. आज वह अर्धशतक भी लगाएंगे और टीम को जीत दिलाने में अहम भुमिका भी अदा करेंगे.
