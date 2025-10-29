बाबर आजम ने शून्य पर आउट होते ही विराट कोहली को छोड़ दिया पीछे, जानें क्या है वो शर्मनाक रिकॉर्ड

Babar Azam Break Virat Kohli Unwanted Record: पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का आगाज हो चुका है. प्रतिष्ठित सीरीज का पहला मुकाबला 28 अक्टूबर को रावलपिंडी में खेला गया. जहां करीब 10 महीने बाद टीम में वापसी करने वाले अनुभवी बल्लेबाज बाबर आजम से टीम को एक आतिशी पारी की उम्मीद थी. मगर वो कुछ खास करिश्मा नहीं दिखा पाए और शून्य पर आउट हो गए. लक्ष्य का पीछा करते हुए बाबर आजम अपनी टीम की तरफ से तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी के लिए उतरे. इस बीच उन्होंने कुल 2 गेंदों का सामना किया. मगर खाता खोले बगैर पवेलियल लौटे.

बाबर आजम ने विराट कोहली का अनचाहा रिकॉर्ड तोड़ा

बाबर आजम ने पिछले मुकाबले में शून्य पर आउट होते हुए एक खास मामले में विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है. 'किंग' कोहली अपने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के दौरान 7 बार शून्य पर आउट हुए थे, जबकि पिछले मुकाबले में शून्य पर आउट हुए बाबर ने उन्हें पीछे छोड़ दिया है. खबर लिखे जाने तक बाबर आजम टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 8 बार शून्य पर आउट हुए हैं.

Babar Azam got picked for T20I, just to score 0 😵‍💫



- Seriously, feeling bad for Babar Azam, as this is the 77th innings of Babar Azam without 💯 since 2023 😨



- His last 💯 came against Nepal 🇳🇵 in Asia Cup 2023 😶‍🌫️



- What's your take 🤔 pic.twitter.com/ET1nIMOIHE — Richard Kettleborough (@RichKettle07) October 28, 2025

इंटरनेशनल क्रिकेट में होती है बाबर आजम की तुलना विराट कोहली का साथ

इंटरनेशनल क्रिकेट में अक्सर बाबर आजम की तुलना विराट कोहली से होती रहती है. पाकिस्तान में तो उनके बेहतरीन खेल को देखते हुए लोग उन्हें पाकिस्तानी 'विराट कोहली' के नाम से भी पुकारते हैं. यही वजह है कि जब वह इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ खास कारनामा या अनचाहा रिकॉर्ड बनाते हैं तो उनकी तुलना विराट कोहली के साथ होने लगती है.

दासुन शनाका टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में हुए हैं सर्वाधिक बार डक

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक बार डक का अनचाहा शर्मनाक रिकॉर्ड श्रीलंकाई ऑलराउंडर दासुन शनाका के नाम दर्ज है. शनाका खबर लिखे जाने तक 14 बार शून्य पर आउट हुए हैं.

