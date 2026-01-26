कोच गौतम गंभीर, सूर्यकुमार यादव, वीवीएस लक्ष्मण, धवन, रैना सहित इन खिलाड़ियों ने दी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं

Indian Cricket Player Wishes on Republic Day 2026: देश अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है. देश के साथ पूरी दुनिया में जहां भी भारतीय हैं, वहां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है. भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व और मौजूदा क्रिकेटरों ने भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं. भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एक्स पर लिखा, "संविधान से चलने वाले देश के 77 साल. गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं."

77 years of a nation guided by its Constitution. Happy Republic Day 🇮🇳 pic.twitter.com/OwUZ3NbiVt — Surya Kumar Yadav (@surya_14kumar) January 26, 2026

भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने एक्स पर लिखा, "हमारा एक संविधान है. हमारी पहचान भी एक होनी चाहिए - भारतीय. गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं."

We have one Constitution. We should also have just one identity - INDIAN! #HappyRepublicDay pic.twitter.com/HjRxXgIpzS — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) January 26, 2026

पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने देश को 77वें गणतंत्र दिवस पर शुभकामना देते हुए एक्स पर लिखा, "गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं. आइए हम अपने संविधान और अपने नायकों के बलिदान का सम्मान करें. भारतीय होने पर गर्व है. जय हिंद."

Happy Republic Day!

Let us honor our Constitution and the sacrifices of our heroes.

Proud to be an Indian. Jai Hind! 🇮🇳 pic.twitter.com/qrB0Ht8eca — Irfan Pathan (@IrfanPathan) January 26, 2026

पूर्व बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण ने एक्स पर लिखा, "एक देश तब आगे बढ़ता है जब उसके लोग धर्म को खुद से ऊपर रखते हैं. आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं. जय हिंद."

A nation rises when its people place dharma above self.

Wish you a very Happy #RepublicDay #JaiHind pic.twitter.com/IBi83nggzc — VVS Laxman (@VVSLaxman281) January 26, 2026

बाएं हाथ के धाकड़ बल्लेबाज रहे सुरेश रैना ने एक्स पर कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, "गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं. जय हिंद. जय भारत."

पूर्व सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने भी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी. धवन ने एक्स पर लिखा, "दिल से हिंदुस्तानी. गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं".

Dil se Hindustani. Happy Republic Day 🇮🇳 — Shikhar Dhawan (@SDhawan25) January 26, 2026

विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने भी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए एक्स पर लिखा, 'गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं'.

गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं 🇮🇳 — Rishabh Pant (@RishabhPant17) January 26, 2026

77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की. भारतीय क्रिकेट टीम को अपनी कप्तानी में टी20 विश्व कप 2024 और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब दिलाने वाले रोहित शर्मा को पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई.

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को भी पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई है. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय महिला क्रिकेट ने पहली बार वनडे विश्व कप का खिताब जीता था. भारतीय टीम ने 2 नवंबर 2025 को दक्षिण अफ्रीका को हराकर विश्व कप का खिताब जीता था.

पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया. बलदेव सिंह, भगवानदास रायकर, प्रवीण कुमार, सविता पुनिया, और व्लादिमेर मेस्तविरिश्विली (मरणोपरांत) को पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा हुई.